謝謝你們！萬名「沙灘守護者」熱情勝烈日　清10噸垃圾還海洋美麗

▲萬名昇恆昌員工搶當沙灘守護者，已撿拾了超過10噸的廢棄物。（圖／昇恆昌提供，下同）

生活中心／綜合報導

還記得鼻孔插著吸管的海龜、啃食塑膠充饑的信天翁以及困在垃圾海中迷航的小虎鯨嗎…眾多令人鼻酸的海洋浩劫新聞，身處四周環海的太平洋島國，更不能忽視海洋與人類生活的關聯性，向來重視環境保護的昇恆昌長期積極舉辦環保活動，今年更擴大規模，舉辦「無痕昇活」環保綠行動，活動意外受到全體員工熱烈響應，搶當「沙灘守護者」在太陽底下揮汗「撿」垃圾、也為地球「減」垃圾。

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▲2019年無痕昇活活動已成功挑戰超過365場，淨化全台各角落。

昇恆昌所發起的「無痕昇活」自2019年發起至今已成功挑戰超過365場，號召員工及家屬成功挑戰超過1萬人次，跨越400公里的成績，共撿拾了超過10噸的廢棄物，平均每天都有昇恆昌企業志工以實際行動走遍全台灣各角落，以淨山、路掃、生態保育及淨灘等方式淨化地球。

為了提升參與活動的趣味性，特別舉辦撿垃圾的創意照片，讓員工用另類方式打卡記錄自己愛護地球的一份心意，而昇恆昌也大方建立Facebook活動專頁，讓員工的創意照片上傳後，邀請民眾一同參與投票，選出最具特色的環保成果照片、影片，還有機會抽Dyson吸塵器、精美環保餐具…等，不僅為員工的努力大集氣，也讓這份愛地球的心意走入日常。

▲為提升活動趣味性，舉辦創意照片票選活動，讓員工用另類方式打卡。

昇恆昌總經理江建廷表示，秉持「公共服務、利益大眾」企業理念，愛護地球不只是個人行動也是企業社會責任。昇恆昌在日常生活及工作中就鼓勵員工積極實踐減塑綠生活，以實際行動響應各種環保議題，如每年的淨灘活動、Earth Hour關燈一小時、員工通勤接駁車、鼓勵使用環保餐具、落實資源回收與…等，實行垃圾減量行動時時從小事做起，積少成多，就能大大降低地球的負擔。

▲昇恆昌長期關注偏鄉弱勢，經常獲得國內外公益獎項。

此外，昇恆昌也長期關注弱勢議題，像是曾經前進偏鄉校園關懷弱勢學生，鼓勵小朋友們克服逆境、奮發向學，也提撥急難救助金幫助家境困苦或家中遭逢劇變的小朋友，散播愛的種子；也常在歲末年終寒冬送暖，幫助金門、八里…等全台各地弱勢家庭、關懷長者等公益服務已有十多年之久，經常獲得國內外公益服務獎項。

透過這次無痕昇活綠行動，進一步關懷攸關全人類的環境議題，期望透過活動將節能減碳觀念內化為日常生活習慣，進而以企業影響力號召更多人共同加入低碳生活，為守護地球盡一份心力。