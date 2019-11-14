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海巡偵搜犬醫療防疫合作案簽訂　護國神犬健康有保障

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▲海巡偵搜犬醫療防疫合作案簽訂

▲海巡偵搜犬醫療防疫合作案簽訂，護國神犬健康有保障。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化海巡偵搜犬健康管理，桃園市政府動保處、獸醫公會及海巡署北部分署，14日於桃園市龜山區婦幼公園，由市府秘書長黃治峯擔任見證人，共同簽訂「海巡偵搜犬區隊動物保護與醫療防疫合作案」意向書，期讓「護國神犬」獲得應有的照顧，以完善我國海防及防疫工作。

▲海巡偵搜犬醫療防疫合作案簽訂

▲▼桃園的每個寵物專區皆有各自的特色。（圖／市府提供）▲海巡偵搜犬醫療防疫合作案簽訂

而在簽署海巡偵搜犬醫療防疫合作案意向書同時，市府亦舉行「桃園市第二期寵物友善專區建置聯合竣工典禮」儀式。黃治峯秘書長指出，寵物友善專區是在落實動保政策，營造動物友善環境，市府自2017年起建置「桃園市寵物友善專區」，其中第一期已建置龜山區大湖紀念公園、平鎮區雙連公園、楊梅區埔心公園、桃園區經國公園。

第二期則建置龜山區婦幼公園、龍潭區武漢公園及大溪區覆土區公園寵物友善專區，共計7個寵物友善專區建置完成。市府也將於今（2019）年12月打造第三期寵物友善專區，擬規劃建置於中壢區仁德公園、桃園區中路復育公園及宏昌13街旁綠帶，建立人與毛小孩間的友善環境。

該些的寵物專區皆有各自的特色，以龜山區婦幼公園為例，龜山區婦幼公園設置固定式寵物輪胎跳躍設施，讓寵物充分奔跑嬉戲；而大溪區覆土區公園則設置細沙坑讓寵物挖土遊憩，增添遊樂趣味；另外在龍潭區武漢公園則提供寬敞明亮的草坪，讓寵物盡情奔馳，上述遊憩設施多元，可望提供毛小孩自在的休閒空間。

包括市議員林俐玲、林昭賢、海巡署北部分署分署長黃民芳、市府農業局長郭承泉、動保處長王得吉、龜山區長呂緣均一同出席活動。

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