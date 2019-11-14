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製巨型彈弓、汽油彈！中大校園成「暴徒兵工廠」　港警：有必要會介入

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▲香港中文大學持續抗爭中，現場用雨傘、磚塊等設立路障，防止警方攻入中大校園內。（圖／路透社）

▲香港中文大學現場用雨傘、磚塊等設立路障，防止警方攻入中大校園內。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港連日來的抗爭，使各大校園都淪為戰場。對此，警察公共關係科總警司謝振中表示，有「暴徒」將大學變成武器庫、兵工廠，收藏大量汽油彈及製造巨型彈弓等，他形容這種行為與「恐怖主義」又走近一步，並呼籲校方兌現早前承諾，不要縱容學校成為兵工廠，若情況持續，警方仍會介入處理。

據《香港01》報導，謝振中在記者會上指出，從網路上的影片可見，中大校園有示威者偷校內巴士駕駛，又藏有大量汽油彈及攻擊性武器，弓箭及巨型彈弓，足以將箭、汽油彈或磚頭射至數十米，又嘗試將火球射向路面，他形容上述這些行為與「恐怖主義」又走近一步。

▲香港中文大學持續抗爭中，現場用雨傘、磚塊等設立路障，防止警方攻入中大校園內。（圖／路透社）

謝振中稱，警方一直與大學校長及管理層溝通，希望他們有方法能勸示威者停止違法行為和平散去。警方對暴力情況於大學蔓延會作風險評估，如情況有機會對學生或校外人士造成嚴重受傷，警方別無選擇會介入執法，但謝振中並未提及警方的部署及行動細節，同時呼籲校方兌現承諾，「不要縱容學校成為暴徒兵工廠」，若情況持續，警方仍有機會介入處理。

「為人師表應有道德責任，教導學生明辯是非，不會追捧暴力，反問部分院校管理層及教師，只是維護學生感受及立場，是否真的保護學生」，最後，謝振中強調，大學校園暴力如癌細胞迅速擴散，香港5個月來已病得非常虛弱，經脈盡失，令市民出街寸步難行，擔心情況持續，不知道明日的香港會變成怎樣，香港人又如何熬得過。

▲▼香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

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