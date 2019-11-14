傳週末實施宵禁！港府澄清：有關說法全屬謠言

▲港府出面澄清實施宵禁一事。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港局勢持續升溫，稍早甚至傳港府將在週末實施宵禁，但事後有消息人士指出，「長遠沒有人能打包單，如果香港局勢惡化到打內戰一樣，到時甚麼都有可能，但在這一刻，政府沒有實施宵禁、取消區選的決定。」然而，香港政府14日晚間7點52分強調，「有關說法全屬謠言。」

香港特首林鄭月娥13日晚突然急召眾司局長上禮賓府，據港媒報導，緊急會議上曾商討實施宵禁令，進一步壓縮上街示威者的人數，讓防暴警更易執法。而大陸《環球時報》稍早在推特發文，「消息來源透露，香港政府將宣布週末實施宵禁。」

▲針對實施宵禁一事，港府出面澄清。（圖／翻攝香港政府官網）



這則文章是在下午3時15分上線，而當記者在下午4時再次點開網址時，卻顯示該文章已經不存在，顯示發文已被環球時報刪除。接著，有接近港府的消息人士向港媒《香港01》透露，政府現階段不會實施宵禁，也不會取消原定24日舉行的區議會選舉，反而正全力協調，希望區選按原計劃如期進行。

《香港01》引用消息人士指出，「長遠沒有人能打包單，如果香港局勢惡化到打內戰一樣，到時甚麼都有可能，但在這一刻，政府沒有實施宵禁、取消區選的決定。」

針對謠言，港府14日晚間7點52分在官網澄清，指出「有關說法全屬謠言。」

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