施正屏失蹤「1年3個月」才有消息　陸委會批對岸司法保障未明

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦發言人馬曉光今（13日）上午在北京的記者會上證實，台師大退休教授施正屏與蔡金樹、李孟居2人一樣，均因從事「涉嫌危害國家安全的活動」，被大陸有關部門依法審查。對此陸委會今天傍晚指出，這三人中，有關押時間最長已達1年3個月之久，陸方才被動說明相關案件偵審進度，因此我方呼籲大陸，若還有其他台灣民眾因類案遭到關押，也應儘速通報我方及家屬。

▲ 台灣師範大學退休副教授施正屏在大陸失蹤1年3個月。（圖／翻攝施正屏臉書）

據了解，繼屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居、南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹在大陸遭拘留後，11月傳出台師大退休副教授施正屏也已於去年8月，在大陸失蹤，並有熟悉他的人士透露，施目前被關押在北京，被判刑約3到4年。陸委會則表示，經洽刑事局瞭解，陸方並未通報相關人身自由限制。

對於施正屏失蹤案，馬曉光今天在回答記者提問時表示，他因為「從事涉嫌危害國家安全的活動，被大陸有關部門依法審查。」

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光還說，有關部門嚴格依法辦案，目前已經通知了他們三位的家屬，並根據法律規定保障他們各項合法權利。相關案件已經進入審判程序。他說，大陸方面一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動，是正常的執法行為，並沒有說一段時期顯得很多，或者顯得很突兀。

但陸委會今天傍晚發布聲明強調，有關台師大副教授施正屏案，據本會瞭解，陸方如同蔡金樹與李孟居案，均未向我方進行人身自由限制通報，有關押時間最長已達1年3個月之久，陸方才被動說明相關案件偵審進度；同時，對於具體案件的司法程序進行、相關訴訟權益保障等，猶仍未明。

因此，陸委會也呼籲陸方，如還有其他台灣民眾因類案遭到關押，也應儘速向我方及家屬進行通報(知)。並稱「本會將持續與相關機關及家屬保持聯繫，關注案件進展，提供相關協助。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！