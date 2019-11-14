買19輛勞斯萊斯+120輛BMW！　史瓦帝尼國王豪擲5億為15后妃買豪車

▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼（Kingdom of Eswatini），日前傳出國王恩史瓦帝三世（Mswati III）豪擲1500百萬歐元（約新台幣5億元），買了139輛名車送給他的15名后妃和其他家人。

據《法國世界報》報導，恩史瓦帝三世國王最近大手筆花了1500萬歐元，買了19輛勞斯萊斯和120輛BMW，用來討他15名妃子和23名小孩的歡心。報導指出，恩史瓦帝三世給每位后妃都配有一輛勞斯萊斯，其他的豪車則是留著自用，或是供孩子及其他親友使用。當地民眾表示，有在路上看到國王的新車從他們眼前開過。

Read for yourself: Ambassador Peterson’s remarks on the need for #accountability & stronger leadership from the palace to improve the fiscal situation in Eswatini.https://t.co/uTmO4GXr7Y pic.twitter.com/fodGcCPKmv — U.S. Embassy Eswatini (@USEmbEswatini) 2019年11月13日

▲當地民眾拍到恩史瓦帝三世國王訂的豪車，一輛輛送進來。

恩史瓦帝三世此舉引來不少民怨，由於史瓦帝尼國內貧窮問題嚴重，許多人都窮到吃不飽，民眾大罵國王不食人間煙火，也不管國民生活民不聊生，還把錢拿去買這些根本沒必要的奢侈品。當地的大學生更走上街頭抗議，希望政府趕緊正視民生問題。

史瓦帝尼的總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）則為國王的揮霍背書。他表示，國內法律規定皇室和政府官員的車齡若超過5年，就可以淘汰並買新的車，因此國王的行為完全符合規範。反對黨「人民聯合民主行動黨」（Pudemo）秘書長旺迪勒·德盧德魯（Wandile Dludlu）則批判地說，「這是自大自大的表現，完全無視窮人對恩史瓦帝的感情。」

史瓦帝尼位在非洲東南邊，因為以前的國名史瓦濟蘭（Swaziland）拼寫和念起來都和歐洲的瑞士（Switzerland）相像，且同屬內陸國，因此有「非洲小瑞士」之稱。而國王恩史瓦帝在18歲時就登基，也是現今非洲唯一一個擁有決對權力的國王。而史瓦帝尼除了貧窮問題外，更是全球愛滋病最嚴重的國家，平均預期壽命僅59歲。

生性風流的恩史瓦帝也迎娶多位未成年少女作為妃嬪。根據美國《富比士》雜誌表示，恩史瓦帝私人擁有2.2億美元的財產，成為全球最富有國王排行的第15名。

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