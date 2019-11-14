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女大生無預警頭爆痛…提早上床再也沒醒　驗屍揭她患「致命腦膜炎」

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▲▼21歲女大生頭痛去睡覺再也沒醒。（圖／翻攝自臉書／Jessica Cain）

▲ 凱恩睡著後便再也沒有醒來。（圖／翻攝自臉書／Jessica Cain）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女大生平常身體狀況良好，沒有特別的健康問題，有天晚上突然頭痛不已，便決定早點上床睡覺。她的母親也沒有感覺異常，沒想到隔天早上起床發現，在床上的女兒已經身亡，死因是一種致命的腦膜炎。

《每日郵報》12日報導，21歲的凱恩（Jessica Cain）是德比大學（Derby University）學生，主修藝術治療，身材適中且身體健康，升上3年級時選擇在蓋茨黑德的家中自學。事發前一天，她和朋友到曼徹斯特、德比、伯明罕及謝菲爾德等地遊玩，回到家時非常累，頭很痛。

她49歲的母親羅威爾（Sheila Rowell）說明，女兒上月13日回家時看起來很累，便叫她去睡覺。凱恩睡前服用止痛藥後向母親說，如果頭痛狀況沒有好轉，隔天早上可能會去看醫生。她上床時大約晚上7點，翻來覆去一陣子才睡著。羅威爾14日早上卻發現，凱恩陳屍在自己的床上。

調查指出，凱恩死於腦膜炎雙球菌導致腦膜炎及敗血症，但直到事發前都只有非常輕微的症狀。羅威爾說明，「我們5天後接到驗屍官的電話才知道，在那之前完全不知道發生了什麼事。我們想知道她是死於腦部出血還是心臟病發，當得知是腦膜炎時都嚇壞了。我們什麼都不能做。她在上大學前打過腦膜炎預防針，但看來效果不明顯。誰都無法相信她已經走了，我們都徹底崩潰。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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