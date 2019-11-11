iPhone 11 PRO MAX限時5折！各大賣場雙11祭「家電全年最殺折扣」

▲歡慶雙11，各大量販店優惠懶人包 。（示意圖／資料照）



記者蕭筠／綜合報導

電商年度盛事「雙11購物節」今日開搶了！各大量販店、超市超殺優惠一次看，家樂福倒數3天「每日一件指定商品最低下殺4.5折」，今日及明日再加碼4款家電有75型4K液晶電視最低下殺4.8折；愛買祭出年度最回饋優惠，百款商品買一送一、2大線上購物平台「今日限定」有整點激秒殺品，家電最殺價6.1折起；頂好「1111狂歡日」部分商品買一送一，婆媽快衝！

▲家樂福雙11優惠多多。（資料圖／記者黃克翔攝）



●家樂福

為迎戰雙11，家樂福推出多項優惠方案，包括11月1日至13日連續13天「指定商品優惠」，每天一件指定商品最低下殺4.5折，指定商品有飛利浦HD2105智慧萬用鍋、Dyson v10 sv12 Fluffy無線吸塵器等。11月1日至13日「限時折扣碼」落在每日上午11點及下午3點，將於官方臉書與LINE公佈折扣代碼。雙11倒數3天（即日起至11月13日）家樂福全館最大優惠，線上購物全館近3萬款商品無論消費金額現折11%，單筆購買11款不同類型商品就送5萬點紅利點數。

家樂福第二波優惠推出家電狂歡慶，今日單筆消費滿2,000元就送220元家電折價劵（單筆最高送11,000元）。另外即日起至11月12日「限時2天」，上午9時還有4大品牌限量家電超殺折扣，包括飛利浦智慧連網HUD顯示器75PUH6303原價72,888元下殺4.8折（限量50台）、國際牌蒸氣烘烤爐（限量100台）、以及輝葉人氣火紅溫感美腿機HY-19951D、輝葉鋁合金平板跑步機HY-20607。

實體通路除家電優惠外，知名運動品牌包括Adidas、Puma、New Balance等，11月1日至11月30日也有瘋狂購物節，指定型號2,290元直接特價1,111元，New Balance全系列則是消費滿1,000元折200元、消費滿2,000元折300元，以此類推無上限，優惠享不完。

另家樂福也結合量販與便利購歡慶雙11，推出富士琺瑯Honey Ware日本琺瑯餐廚第一品牌聯名款moz人氣超值組合破盤特價，包括市價5,680元的優雅Brunch組、5,040元的下午茶野餐組各別下殺2.5折、2.8折，通通1399元就能買到，且不用會員點數也不限會員，真的是買到賺到。

▲愛買今日限定家電最低6.1折起。（圖／業者提供）



●愛買

愛買祭「實體門市加網路」年度最回饋優惠，11月9日至11月11日只要使用HAPPY GO Pay手機支付單筆滿1111元以上，回饋點數11倍送，且綁定信用卡再加碼送110點；商品優惠部分祭出500款日韓商品最低5折起，100款商品買一送一，像是民生用品部分，環保可丟馬桶「拭拭樂濕拭衛生紙20抽」買一送一，每包24.5元、「依必朗洗衣精補充包2000g」買一送一，每包49.5元、「舒潔香氛抽取衛生紙100抽*8包」買一送一，每串也只要99.5元。

愛買更加碼「今日限定」線上購物平台雙雙祭出全年最殺優惠，包括Friday平台推出家電全年最殺價6.1折起，買電視價差破萬元，「Panasonic國際55型六原色4K聯網顯示器TH-55FX800W」打特價44,010元、「Panasonic國際 27L蒸氣烘烤微波爐NN-BS603」下殺6.1折、13900元就能買到。

另愛買線上購物樂天平台整點秒殺商品也正式公開，同樣今日限定折扣最低46折起且免運幫送到家，11月11日13時「日本大王GOO.N 紙尿褲黏貼型-境內版L號（箱）共216片」54折特價1399元，11月11日23時「iPhone 11 PRO MAX 64G（綠）」最狂5折原價39900元，現在特價只要19950元，真的省很大。

▲頂好今日推出 「1111狂歡日」。（示意圖／業者提供）



●頂好

頂好則今日推出「1111狂歡日」，要讓消費者以更優惠的價格入手民生用品，包括加生特選白鮮蛋、特柔抽取式衛生紙、屏東北蕉、精選豬絞肉冷藏肉、紐西蘭綠奇異果與台灣文蛤等商品，當日買一送一；另加碼即日起至11月15日，單筆消費生鮮商品滿111元即贈11元生鮮現金抵用券，以此類推。提醒11月16日至11月24日單筆消費生鮮商品滿111元可抵用11元生鮮商品抵用券，僅限抵用蔬果、精肉、海產麵包、現煮咖啡等生鮮類商品。

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