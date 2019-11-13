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民眾熱烈響應　中市節能家電補助第二期受理申請中

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▲▼台中市住宅家電汰換補助第二期開始受理申請。（圖／中市經發局提供）

▲台中市住宅家電汰換補助第二期開始受理申請。（圖／中市經發局提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

為鼓勵民眾節能減碳，台中市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」計畫，擴大辦理住宅家電汰換補助，第一期補助額度獲市民熱烈響應已提早用罄。市府經積極向中央再爭取第二期補助經費，即日起受理申請。

台中市經濟發展局長張峯源表示，2019年12月7日後所汰換的冷(暖)氣機及冰箱均適用第二期家電補助，民眾可提出申請。為提供貼心服務，台中市電器商業同業公會、台中市直轄市電器商業同業公會會員、以及家樂福、大買家、大潤發、特力屋、愛買等86家大型量販業者，響應加入現場購買立即折抵補助款行列。

他表示，民眾購買能源效率分級標示1、2級產品時，可直接折抵補助款，未加入授權店家亦可協助民眾購買品項後，填寫及黏貼相關資料，提供更便捷及在地性服務。

經發局補充說，為簡化申請流程，市府委託中華電信辦理補助作業，市民可於中華電信23個特約服務中心申請補助，經現場審核通過後立即請領補助金，如果上班時段不便前往的民眾，也可以透過掛號郵寄方式申請。

經發局說，第一、二級具有節能標章家電，冷暖氣機每瓩補助1000元、電冰箱每公升補助10元，每機(台)補助最高上限3000元。補助計畫相關表件可至經發局網站最新消息查詢（www.economic.taichung.gov.tw/1403505/post），或撥打專線0800-288058、04-23602058洽詢。

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