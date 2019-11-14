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每月清700多噸還清不完！新豐最毒海岸2期清除　恐再延10個月

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▲新豐最毒海岸。（圖／新竹縣政府提供）

▲新豐最毒海岸2期清運，恐須再延10個月才能完工。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

被環保團體抨擊為「最毒海岸線」的新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海的非法棄置場址，日前已進入第二期清除作業。原本預計二期工程要在2020年元月完工，但實際上每月清除量卻僅達700多公噸，若依此進度，完工日期恐需再延後至少10個月。

竹北、新豐交界的鳳鼻隧道西側海岸，數十年前遭傾倒集塵灰等有害廢棄物，縣府向環保署爭取3800萬元辦理緊急應變處理計畫，打包並移除2760公噸集塵灰，由台灣鋼聯無償協助清除。但2018年9月開工後，卻意外發現集塵灰量遠遠超過一開始預估的量，另外還有1萬2000多公噸未被發現，這些帶有戴奧辛等汙染破表的集塵灰在海岸邊，隨著風吹雨打落入海水中，造成土壤、海水、空氣嚴重傷害。

▲林為洲、新豐最毒海岸。（圖／立委林為洲提供）

▲立委林為洲13日下午邀集海洋委員會主委李仲威、環保署環境督察總隊北區督察大隊長張乃仁、新豐鄉長許秋澤和民意代表等，現勘新豐毒海岸。（圖／立委林為洲提供）

立委林為洲13日下午邀集海洋委員會主委李仲威、環保署環境督察總隊北區督察大隊長張乃仁、新豐鄉長許秋澤和民意代表等，現勘新豐毒海岸。林為洲表示，將盡快邀集台灣鋼聯、經濟部、環保署召開協調會，研議能否另覓場址，讓新豐海岸的集塵灰移地暫置，以解決台灣鋼聯月處理量限制的問題。

縣府環保局表示，一期工程已於5月初完工，共清除5770公噸集塵灰，現場尚餘9563公噸，縣府再爭取3290萬元繼續執行二期工程，已於8月開工，但因配合台灣鋼聯變更環評擴充集塵灰處理量，直到9月才恢復清除。只是，實際清除量小，兩個月來才載走1500公噸，或依照目前清運速度，工期恐要延長至2020年底，連帶也影響到後續縣府爭取經費執行海岸復育工程。

▲新豐最毒海岸。（圖／新竹縣政府提供）

▲環保局已於岸邊施作一條水泥截流溝，沖刷水將引流到沈澱槽，最後再挖起來打包處理。（圖／新竹縣政府提供）

只是，環團仍質疑，污染場址疑仍有大量集塵灰未做好篩分處理，且現場監測值都超標，若就地掩埋恐有戴奧辛和重金屬因海放及雨水沖刷帶至海洋的疑慮，環保局也表示，已於岸邊施作一條水泥截流溝，沖刷水將引流到沈澱槽，最後再挖起來打包處理。

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