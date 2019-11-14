插座電源配線短路！潭子火警燒7民宅　他遭判徒刑+賠鄰居財產

▲台中潭子區2017年9月8日發生火警，大火延燒7間民宅，經查是未定期檢修電源配線釀災。（示意圖，與本案無關／記者姜國輝攝）

記者徐愷昕／台中報導

台中潭子區2017年9月8日發生火警，大火延燒7間民宅，其中2間整個被燒毀，受損總面積約300平方公尺，經台中市火災鑑定委員會調查，起火原因研判是鄭姓男子家中2樓插座電源配線發生短路引燃，所幸無人傷亡。台中地院依公共危險罪判鄭男4個月徒刑，得易科罰金12萬元，仍可上訴；民事部分則由受災戶各自提出。

據判決，76歲的鄭男與妻女同住台中潭子區人和路39號民宅，該住家的所有權人雖是鄭妻，但起火的2樓雜物間由鄭男所負責管理，此次事故主因為鄭男疏於注意，未定期檢修維護配置在該2樓雜物間東南側之插座電源配線，終致插座電源配線發生短路，引燃火勢瞬間蔓延。據了解，裏頭的插座配線是鄭男委託專業水電工人加蓋配置的。

法院審理時，鄭男否認失火犯行，辯稱起火處不在他所居住的39號，是18號房屋，他的辯護律師也說，台中市政府消防局鑑定的鑑定書未說明電氣因素真正原因為何，且我國法令也沒有電線使用年限規定，不應該認定鄭男有未定期更換的過失。

不過，台中市政府火災鑑定委員決議後，認定鄭男所居住的39號房屋就是起火戶，因為它1樓未受到火災影響，但2樓卻燒得體無完膚，不僅牆面水泥燒到變色，高處也燒失嚴重成泛白現象，家具更是都已碳化。

台中消防局現場勘驗調查後，已排除敬神祭祖、祭祀不慎、爐火烹調不慎、蚊香等遺留火種蓄熱、菸蒂等常見之住宅火災因素，以及人為縱火的可能，僅有電線短路的可能性無法排除，又他們發現39號2樓室內插座電源配線所連接之電源開關有跳脫之情形，雜物間還堆滿著許多可能自燃燒損電源配線的物品，故可更加確認起火原因是該室裏頭配線的電氣因素所致。

法官審酌，鄭男疏於注意導致火災發生，除造成公共危險外，也對他人財產造成嚴重損害，不過考量他是疏忽所致，惡性尚非重大，且自身財產也有損失，最後依公共危險罪判他4個月徒刑，得易科罰金12萬元，仍可上訴；民事部分則由受災戶各自提出。

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