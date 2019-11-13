高雄交大「管長」不是演的！街頭飛車抓酒駕　 冷笑：害林北追到跌倒

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市政府交通大隊進行影片宣導防治酒駕時，推出了一名「管長」劉昭永，當時影片中還模仿「館長」風格來宣導，造成網路熱論，不過現在卻因為追酒駕，被酒駕男子駕車衝撞受傷，還好只有受到輕傷，但是卻讓「管長」很不高興，飆罵：「酒駕講抹聽，害林北追你追到摔倒！不巴結」。

▲高雄市交通大隊員警追酒駕受傷，壓制拒檢酒駕嫌犯 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市交通大隊員警追酒駕受傷，壓制拒檢酒駕嫌犯 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市交通大隊員警追酒駕受傷，壓制拒檢酒駕嫌犯，結果自己受傷。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市政府警察局交通警察大隊小隊長張振康、警員劉昭永，於13日8時5分執行巡邏勤務時，在新興區五福二路與忠孝路口發現一名黃姓男子騎乘機車未依規定兩段式左轉，隨即在後尾隨，又見這名男子在五福二路與林森路口紅燈右轉，員警即驅前向這名黃姓男子示意攔停，沒料到他不僅不配合停車受檢，竟加速衝撞劉昭永騎乘之警用機車逃逸，造成劉昭永人車倒地，右手、右腳多處擦傷；不過負傷的員警也不甘示弱，立即扶起車輛與小隊長張振康繼續前往追緝，終於在新興區五福二路與文橫二路口順利攔獲壓制黃姓男子，而黃姓男子逃逸過程中，也意外擦撞杜姓女騎士，造成對方左手腳擦傷情形。

▲高雄市交通大隊員警追酒駕受傷，壓制拒檢酒駕嫌犯 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市交通大隊員警劉昭永，之前擔任交通宣導防治酒駕影片當中的「管長」角色。（圖／記者許宥孺攝）

黃姓男子經逮捕後，經酒測器測試結果具酒精反應，酒測值為0.25，現場後續由新興分局依公共危險、妨害公務等罪嫌，依法偵辦移送，事後被波及的劉昭永及杜姓女子，二人均自行至市立大同醫院經檢查後，初步包紮已無大礙。