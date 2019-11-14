郭董親民黨、民眾黨雙邊押？柯文哲：不知他還有這一招

▲柯文哲出席「2020浪愛回家」伊林名模愛心犬貓推廣認養記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選2020總統，並暗示不分區名單「會有郭台銘影子」，外傳郭營陣中兩大將劉宥彤、蔡沁瑜將列不分區安全名單內。對此，過去與宋交好、和郭合作的台北市長柯文哲14日表示，生意人嘛，自己是守信用的人，答應了就咬緊牙關撐過去；柯坦言，郭「沒有不守信」，只是不曉得後面還有這一招。

民眾黨不分區名單13日曝光，其中，「郭家軍」高虹安列席第3，有非常高的機會進入立法院。被問到此布局，柯文哲說，用人都是用他的功能，還是保持一種態度，要相信自己講的話，開放政府、全民參與、公開透明，「海選就是向天下徵才，這樣講也對兩個黨不好意思，我們最驕傲是說我們這些不分區立委都不用花錢」。

至於高虹安的功能是否象徵郭柯合作、甚至進一步可以換取郭董資源？柯文哲說，「我們哪裡需要？」，到現在為止沒有去跟郭台銘要什麼錢，從2014到2018一路來，慢慢我們已經開始會用一種比較不花錢的選舉。

媒體追問，劉宥彤、蔡沁瑜列席親民黨不分區名單，是否會覺得郭台銘兩邊押寶？柯文哲無奈說，這生意人嘛，自己是守信用的人，通常答應人家就照做，後面有出現什麼變化就算了，「正直誠信一直是我們原則，我們一般跟人家講了就講了，我們就咬緊牙關撐過去」。

而郭台銘有沒有守信用？柯文哲說，「他也沒有不守信」，只是不曉得他後面還有這一招。柯文哲說，反正每天晚上caall in節目都會討論，等親民黨真的公布再講，「一樣，很多事情我到覺得也不用…，我常常說不用是先去揣測去批評，真的發生再講」。

