柯宋競合／宋楚瑜參選削弱民眾黨淺藍票　柯營盼「合大於競」

▲柯文哲與宋楚瑜關係交好，如今變成競爭關係。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日開記者會宣布參總統，更以漫威電影形容這是一場「終局之戰」。而宋正式宣布參選，其背後還有拯救親民黨的續命立院的任務，過去交好的「柯宋」兩人，在2020立委選舉將成競爭對手。柯營幕僚分析，未來親民黨、民眾黨雖難避免摩擦，但仍希望是「合大於競」，一起將第三勢力的盤「做大」，若能一舉將第三勢力的支持度推升到接近民進黨最好。

柯營幕僚分析，5度參與總統大選的宋楚瑜，其泛藍背景勢必會影響到民眾黨的支持者，加上鴻海董事長郭台銘大力支持，知識藍、經濟藍等淺藍族群必定會會轉移到宋楚瑜身上，形同削弱民眾黨支持度。

綜合各家目前的民調，時代力量的支持度約在6、7％，民眾黨約在8到12％、親民黨大概在2％左右，整個第三勢力約在20％之間浮動。而國民黨則有30％左右，民進黨則是23到25％之間。

▲宋楚瑜5度參選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

柯營幕僚指出，宋楚瑜出馬對於整個第三勢力有正面影響，至少會吸引更多選民走出家門投票；幕僚指出，樂觀來看，若宋楚瑜出馬能將整體支持度推升到接近到民進黨最好，但這部分確實有困難。但表面上雖能擴大第三勢力的票盤，實際擴大方向是往「不願意投票的知識藍」為主，因此親民黨之外的政黨能得到多少利益還很難說。

此外，柯文哲、民眾黨目前和宋楚瑜、親民黨之間的關係也相當微妙，柯在受訪時不願正面回應是否會支持宋，而宋在宣布參選的記者會上也隻字未提柯，兩人之間關係值得深究。近柯人士觀察，柯、宋二人的關係「沒有不好」，也都有管道可以溝通，但確實，現階段柯並不適合表態支持哪位總統候選人。

近柯人士指出，如今柯宋各有各的黨，當然會有競合，但新興政黨、小黨與其討論彼此，不如思考如何抵抗大黨的壓力，近期羅文嘉的「沒過5％不要投小黨」言論就是，過去2016年時民進黨一聲令下召回基層重傷時代力量也是一例。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨、親民黨成對手 柯營評估「光譜不同」影響低

柯營幕僚觀察，即便未來與宋楚瑜站在對立面，但柯文哲應不太會限制黨籍立委候選人非要支持誰或是要打誰，人生在是不是只有黨派。但柯確實也會對宋楚瑜一視同仁，用監督蔡韓的同樣標準檢視宋。

面對宋楚瑜號召親民黨集結，柯營幕僚分析，在選舉上會是一個挑戰，若從二元對立角度、傳統板塊論，難免會被影響到，畢竟民眾黨與親民黨的光譜不同。未來民眾黨要努力以柯文哲標榜的清廉勤政、科學數據、國家治理等，打出品牌，仍舊會保有話語權。

