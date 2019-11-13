　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨不分區名單曝光！賴香伶打頭陣、蔡壁如排第5

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市勞動局長賴香伶出席北市外送平台業者管理自治條例預告記者會。（圖／記者李毓康攝）

台北市勞動局長賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

距離2020大選是嚇不到60天時間，隨著國民黨、民進黨、時代力量、綠黨、基進黨逐一曝光不分區人選名單，由柯文哲領軍的民眾黨不分區名單也曝光，確認民眾黨不分區首位由擁有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶掛帥，其次為中山大學經濟學系教授張其祿、永齡基金會顧問高虹安。

由於主要的對手都已公布不分區名單，民眾黨13日晚間加開會議，確認不分區名單前8位，有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶名列第一，其次為中山大學經濟學系教授張其祿、永齡基金會顧問高虹安、世界台商總會青商會秘書長邱臣遠、北市府蔡壁如、建築師兼創業家楊博宇、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠，以及「獨掌青農」、翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽。

對此，黨內人士也證實，目前排序就是如此，預計最快在15日正式對外公布。據了解，民眾黨內部對於到底要由賴香伶還是蔡壁如掛首席爭論不休，若只考量名單亮眼度，賴香伶掛第一無懸念，其工運出身、長期關心勞工權益，加上在勞動局長任內頗受好評，應是外界可接受之人選。

但柯文哲考量另一個點是，民眾黨為新興政黨，進入立院恐會有群龍無首、甚至無法掌握子弟兵的狀況發生，因此希望蔡壁如能列為第一。

根據目前情勢分析，民眾黨不分區立委安全名單範圍為恐只有4席，蔡壁如若列第5席恐有意外。但據了解，蔡壁如在會議上親自喊話「沒問題」，會力拼上6席，才讓名單底定。
 

ET快訊
12強／中華隊奪奧運門票連2勝最保險　還盼墨、日幫卡韓
民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8、第13留屏東未定
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨不分區名單曝光！賴香伶打頭陣、蔡壁如排第5

民進黨不分區剩2爭議：蘇貞昌推洪簡廷卉列第1、第13擬列莊瑞雄

再組1個黨！趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」：自私的黨主席

韓國瑜「新北青年座談」開放報名　邀160人面對面談台灣困境

陳弘修／古墓裡找奇兵　吳敦義的局已經打到了「北風北」

吳哥哭完「變邱毅」！藍不分區立委名單「過關全程內幕」曝光　中常委怒走人

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8、第13留屏東未定

「武大郎潘金蓮」挨批用詞不雅　韓國瑜：我願意收回！

吳敦義原列不分區第8名...近9成網友認為「不適當」：他應該排在最後

7200萬豪宅案害形象受損　韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

國小老師連說3次「我沒有教肛交」　 回擊李佳芬：喜歡亂說會不會加分

學長因病離開...男大生拍片訴心聲　器官長期受壓迫「不知還能活多久」

民眾黨不分區名單曝光！賴香伶打頭陣、蔡壁如排第5

民進黨不分區剩2爭議：蘇貞昌推洪簡廷卉列第1、第13擬列莊瑞雄

再組1個黨！趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」：自私的黨主席

韓國瑜「新北青年座談」開放報名　邀160人面對面談台灣困境

陳弘修／古墓裡找奇兵　吳敦義的局已經打到了「北風北」

吳哥哭完「變邱毅」！藍不分區立委名單「過關全程內幕」曝光　中常委怒走人

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8、第13留屏東未定

「武大郎潘金蓮」挨批用詞不雅　韓國瑜：我願意收回！

吳敦義原列不分區第8名...近9成網友認為「不適當」：他應該排在最後

7200萬豪宅案害形象受損　韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰！

加薩220枚火箭彈瘋狂轟炸！　以色列發炫耀文：鐵穹攔截90%

北投溫泉的華麗轉身　泡湯尋幽文化漫旅

12強／關鍵中美大戰誰先發？　側投吳昇峰機率高

林志玲婚禮賓客名單…藝人不只小S、蔡康永！　PARTY流程曝光

彈劾案首場「公開聽證會」開始！　川普怒：川黑去讀通話紀錄

海碩盃／蒂雅琴科直落二晉級16強　李亞軒吳芳嫺雙打內戰勝出

中大戰場！港警催淚彈、橡膠子彈連射　返台生心有餘悸：待在宿舍都會怕

Paul偷跑酒店被嫩妻抓包！　對經理狂打pass「這我老婆」自爆：還存6瓶酒沒喝

主持人揭選秀節目黑幕「簽100小鮮肉只紅1個」　剩99人慢慢耗…解約金221萬起跳！

新戰機和現役機武器共通　台灣目標成F-16V亞太維修中心

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

政治熱門新聞

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

藍不分區名單「全程內幕」曝光　中常委怒走人

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8

學姐激吻新歡！黃瀞瑩新男友首度回應了

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

學姐新男友「人生勝利組」　曾穩交台版波多野結衣

民眾黨不分區名單：賴香伶第1、蔡壁如第5

一邊一國擬列不分區　陳水扁：為什麼阿扁不能選立委

民進黨不分區剩2爭議：洪簡廷卉第1、第13擬莊瑞雄

「武大郎潘金蓮」挨批　韓國瑜：我願收回！

連勝文批國民黨不分區名單：須摸自己的良心

快訊／陳水扁擬列入一邊一國不分區立委

記者會疑睡著　韓國瑜：只是眼睛小

吳敦義原列不分區第8名　近9成網友：不適當

更多熱門

相關新聞

民進黨不分區剩2爭議：洪簡廷卉第1、第13擬莊瑞雄

民進黨不分區剩2爭議：洪簡廷卉第1、第13擬莊瑞雄

民進黨不分區立委名單難產，提名小組13日晚間延長開會，目前前14名安全名單草案出爐；不過有2席具爭議，還待14日再議。其中包括位列13名，目前方向朝列立委莊瑞雄，但卡在屏東第二選區由誰出戰；其次是位列第一的原住民族代表洪簡廷卉。

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8

幕後／「新蘇連」卡小蘇、游　閣揆爭奪搶先上演

幕後／「新蘇連」卡小蘇、游　閣揆爭奪搶先上演

吳怡農PK蔣萬安　細節控的戰爭

吳怡農PK蔣萬安　細節控的戰爭

房價7字頭滑落至4字頭　貴婦團前進內湖工業宅失準

房價7字頭滑落至4字頭　貴婦團前進內湖工業宅失準

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨台灣民眾黨2020立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

李㼈「硬」著頭皮演完戲認了拍A片！　女優邀香閨續攤喝咖啡

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

結婚時夫妻倆豪捐1億　女主播自爆離婚後活得像乞丐

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面