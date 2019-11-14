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加薩220枚火箭彈瘋狂轟炸！　以色列發炫耀文：鐵穹攔截90%

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▲▼以色列鐵穹（Iron Dome defence system）對加薩火箭彈攔截效率達90%。（圖／路透）

▲以色列鐵穹（Iron Dome defence system）對加薩火箭彈攔截效率達90%。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

以色列國防軍日前對巴勒斯坦加薩走廊（Gaza Strip）發動一次空襲，炸死一名巴勒斯坦聖戰組織「傑哈德」（又名PIJ）高階指揮官阿爾阿塔（Baha Abu al-Ata），遭到加薩方面的報復攻擊，一連轟炸了220枚火箭彈。對此以色列國防軍聲明指出，90%遭到鐵穹（Iron Dome defence system）攔截。

根據《以色列時報》報導，加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，週二發起報復性的攻擊行動，針對以色列的南部與中部地區發動了6個小時的火箭彈與迫擊砲轟炸。

▲▼以色列鐵穹（Iron Dome defence system）對加薩火箭彈攔截效率達90%。（圖／路透）

▲加薩狂轟的ˊ220枚火箭彈，以色列鐵穹成功攔截。（圖／路透）

以色列新聞局13日的聲明指出，自12日早晨以來，加薩方面總共發射了220火箭彈攻擊。以色列國防軍也發出聲明，加薩發射的火箭彈，有一半落在無人的空地，所以當然沒有造成傷害，射向有人居住地區的火箭彈，鐵穹系統攔截效率達90%，雖然還是有10%火箭彈擊中房屋、道路、企業所在地等等，造成嚴重的財產損失，但是沒有造成嚴重的人員傷亡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）13日早上在聲明中指出，伊斯蘭聖戰組織必須停止其火箭攻擊，否則將「遭到愈來愈多打擊」，以色列將「毫不留情」地回應攻擊。

巴勒斯坦加薩衛生部聲明則指出，因為以色列的侵略行動，已有23人死亡、69人受傷。

▲▼以色列空襲炸死聖城旅指揮官阿塔。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）

▲以色列空襲炸死聖戰組織指揮官阿爾阿塔。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）

伊斯蘭聖戰組織發言人巴列耶姆（Musab al-Barayem）則表示，該團體對其指揮官阿爾阿塔被殺作出回應之際，目前對調停不感興趣。

傑哈德組織又名「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad, PIJ），傑哈德受伊朗扶植，總部設在敘利亞首都大馬士革，是加薩走廊排名第二的武裝組織，傑哈德的目標是解放巴勒斯坦，消滅以色列，建立巴勒斯坦伊斯蘭共和國，被美國和歐盟認為是恐怖組織。

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