加薩報復以色列！通勤時間「火箭彈轟炸公路」　炸裂噴發閃電影片曝光

▲加薩火箭彈轟炸以色列公路。(圖/翻攝自以色列國防軍推特)



記者林彥臣/綜合報導

以色列空襲巴勒斯坦加薩走廊,炸死巴勒斯坦聖戰組織「傑哈德」旗下聖城旅高階指揮官阿爾阿塔(Baha Abu al-Ata),以色列隨即遭到加薩方面的報復,發射50枚的火箭彈攻擊,甚至還選擇在上班通勤時間,攻擊車水馬龍的公路。

以色列國防軍推特公布一則監視器畫面,是上班時段的車來車往的一條公路,一枚火箭彈就落在公路上當場炸裂,差點命中經過的2部車輛,火箭彈炸裂的同時還引爆旁邊的電箱引起閃電。

以色列國防軍引言指出,伊斯蘭聖戰組織已經殺死世界上成千上萬的平民,像這次是是瞄準上班尖峰時段的以色列公路。

▲以色列空襲炸死聖城旅指揮官阿爾阿塔。(圖/翻攝自以色列國防軍twitter)



加薩武裝組織發起的報復攻擊,對以色列南部、中部多個城市總共發射50多枚火箭彈,遭到襲擊的城市防空警報大作,多間學校緊急停課。

以色列國防軍在推特聲稱,加薩武裝組織發射50多枚火箭彈,至少20枚被「鐵穹」防禦系統攔截,為防止加薩進一步報復,與加薩接壤地區學校停課、火車停駛,並且朝衝突地區派兵增援。

▲以色列鐵穹攔截加薩火箭彈。(圖/翻攝自以色列國防軍twitter)



傑哈德組織又名「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」(Palestinian Islamic Jihad, PIJ),傑哈德受伊朗扶植,總部設在敘利亞首都大馬士革,是加薩走廊排名第二的武裝組織,傑哈德的目標是解放巴勒斯坦,消滅以色列,建立巴勒斯坦伊斯蘭共和國,被美國和歐盟認為是恐怖組織。

Islamic Jihad has killed thousands of civilians around the world & today they are once again targeting Israeli civilians with rockets.



Like this one that hit an Israeli highway during rush hour this morning: pic.twitter.com/PHjxn1616t