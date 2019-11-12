加薩報復以色列！通勤時間「火箭彈轟炸公路」　炸裂噴發閃電影片曝光

▲加薩火箭彈轟炸以色列公路。（圖／翻攝自以色列國防軍推特）



記者林彥臣／綜合報導

以色列空襲巴勒斯坦加薩走廊，炸死巴勒斯坦聖戰組織「傑哈德」旗下聖城旅高階指揮官阿爾阿塔（Baha Abu al-Ata），以色列隨即遭到加薩方面的報復，發射50枚的火箭彈攻擊，甚至還選擇在上班通勤時間，攻擊車水馬龍的公路。

以色列國防軍推特公布一則監視器畫面，是上班時段的車來車往的一條公路，一枚火箭彈就落在公路上當場炸裂，差點命中經過的2部車輛，火箭彈炸裂的同時還引爆旁邊的電箱引起閃電。

以色列國防軍引言指出，伊斯蘭聖戰組織已經殺死世界上成千上萬的平民，像這次是是瞄準上班尖峰時段的以色列公路。

▲以色列空襲炸死聖城旅指揮官阿爾阿塔。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）



加薩武裝組織發起的報復攻擊，對以色列南部、中部多個城市總共發射50多枚火箭彈，遭到襲擊的城市防空警報大作，多間學校緊急停課。

以色列國防軍在推特聲稱，加薩武裝組織發射50多枚火箭彈，至少20枚被「鐵穹」防禦系統攔截，為防止加薩進一步報復，與加薩接壤地區學校停課、火車停駛，並且朝衝突地區派兵增援。

▲以色列鐵穹攔截加薩火箭彈。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）



傑哈德組織又名「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad, PIJ），傑哈德受伊朗扶植，總部設在敘利亞首都大馬士革，是加薩走廊排名第二的武裝組織，傑哈德的目標是解放巴勒斯坦，消滅以色列，建立巴勒斯坦伊斯蘭共和國，被美國和歐盟認為是恐怖組織。

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