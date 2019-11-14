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可看見海洋全景的豪華船屋　將成未來新生活型態？

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全球暖化現象導致世界各國頻繁出現極端氣候，淹水、極熱或是極寒天氣造成嚴重災情，海平面逐年上升的問題讓低於海平面的國家也紛紛展開應對措施。既然海平面上升將帶給環境不可逆的變化，波蘭設計師Wojciech Morsztyn提出了「海洋社區」的概念，透過能在海洋移動的船屋，建立新的城市聚落作為解決方案。

Wojciech Morsztyn設計出一種浮動船屋，每個船屋分為上下兩層，可以看到海洋全景，下層是簡單明亮的起居室，而上層則是可休息的臥室。不僅如此，船屋可以儲存跟過濾水源，還能引導氣流冷卻，並收集太陽能跟風力作為能源使用。

這種新結構的船屋可以跟陸地上的現有基礎相連，擴大生活空間跟居住功能，所以可視為沿海城市的自然延伸。此外，船屋可以錨定在距海岸線800m的距離，離陸地上的日常生活不至於太遠，也讓居住在船屋上的居民，可以輕鬆地返回陸地，然後再回到海上船屋。 

圖文來源／designboom

（完整文章請看瘋設計

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