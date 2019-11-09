芭蕾舞者與狗狗的浪漫共舞　有趣的同步畫面透露好默契

芭蕾舞在一般人眼中可能是一種難以親近的舞蹈，但美國的一對攝影師夫婦，凱利．普拉特．克雷迪奇（Kelly Pratt Kreidich）和伊恩．克雷迪奇（Ian Kreidich），展開一項名為「舞者與狗狗」（Dancers and Dogs）的攝影計畫，把不同的芭蕾舞者跟狗狗定格在同一畫面共舞，這系列作品吸引了許多人注意，同時也發現原來狗狗跟舞者之間也有不言而喻的好默契。

這項計畫從2017年開始，攝影師夫婦邀請了100多位專業芭蕾舞者和100隻頑皮的狗狗一起參與，作品開始發表之後，立刻引起許多討論，每每被問到攝影靈感的來源時，攝影師夫婦打趣的說「我們只是想嘗試新的東西，覺得結合狗狗跟優美的舞者線條的話，應該會是一件很有趣的事情」。

在拍攝工作開始前，攝影師會花上很長一段時間跟狗狗互動，藉此了解牠們的個性跟心情，有助於在正式拍攝時可以充分配合狗狗的動作。攝影師凱利表示，很多人都誤會了芭蕾舞，以為芭蕾舞者都是嚴肅難以靠近的，其實他們也有輕鬆愉快的一面，還能透過優美的舞姿帶給觀眾愉悅的視覺感受。而狗狗天生就是人類的好朋友，不僅帶來快樂，同時還能撫慰人心，讓芭蕾舞者跟狗拍照，就是希望傳達正面能量給大家。

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看完這些讓人心動的照片，你是否也好奇是怎麼拍攝呢？來看看幕後拍照花絮吧！

在 Instagram 查看這則貼文 PRATT + KREIDICH PHOTOGRAPHY（@prattkreidich）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 上午 5:12 張貼

圖文來源：My Modern Met、prattkreidich Instagram

（完整文章請看城市美學新態度）

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