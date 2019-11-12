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全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎　施工品質、規劃設計類最高榮譽

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▲全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎肯定，由全球人壽不動產投資本部副總經理蔣奕龍（前排右）代表自內政部長徐國勇（前排左）獲頒獎盃。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎肯定，由全球人壽不動產投資本部副總經理蔣奕龍（前排右）代表自內政部長徐國勇（前排左）獲頒獎盃。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣建築業最高榮譽「國家建築金質獎」舉辦頒獎典禮，全球人壽以「宜蘭縣礁溪鄉2、3號基地旅館新建工程」、「全球人壽保險股份有限公司新生北路商辦大樓」兩大作品，分別於施工品質類休閒建築組、規劃設計類辦公商業大樓中層組，榮獲「國家建築金質獎」雙料肯定，同時也獲得該品項最高榮譽首獎殊榮。

「國家建築金質獎」是台灣最大建築獎項之一，由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦，強調「以人為本」的精神，一同創造生態、節能、減碳、健康的「綠建築環境」原則，兼顧「自然環境保護」與「永續發展」，透過詳盡嚴謹的評選肯定優秀建築作品，鼓勵業者用創新思維來成就舒適而健康的生活環境，與優質而幸福的社會氛圍。

全球人壽表示，「宜蘭縣礁溪鄉2、3號基地旅館新建工程」位在宜蘭縣礁溪鄉溫泉路及健康路口，鄰近礁溪火車站，由全球人壽取得台電土地地上權50年權利期間，出租給寒舍集團經營的礁溪寒沐酒店新建工程。該案由潤弘精密工程承造，室內裝修工程由寒舍集團設計，建築工程與室內裝修工程同時施作，工期與施工介面整合複雜度需要各團隊高默契、高技巧的配合，也因此拿下施工品質類休閒建築組的金質獎及該品項的首獎。

▲「宜蘭縣礁溪鄉2、3號基地旅館新建工程」榮獲施工品質類休閒建築組金質獎及該品項首獎。（圖／全球人壽提供）

▲「宜蘭縣礁溪鄉2、3號基地旅館新建工程」榮獲施工品質類休閒建築組金質獎及該品項首獎。（圖／全球人壽提供）

另外，獲得規劃設計類辦公商業大樓中層組金質獎及該品項首獎的「全球人壽保險股份有限公司新生北路商辦大樓」，由義大利ARCHEA、美商WSP、三門聯合建築師事務所及林秀芬建築師事務所專案團隊整體規劃設計。位在新生北路與八德路交叉口的原希望廣場，緊鄰光華數位新天地及三創數位生活園區的資訊產業聚落，且位處華山文創園區、建國啤酒工廠等文創區域之廊帶，為市中心獨特之人文科技匯聚場域。

全球人壽表示，藉由本案的建築空間規劃，匯聚人流，成為文化、資訊商圈的核心，並以科技為發展主軸，希望能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築，引領台灣產業發展。

由於保護基地內的樹木，規劃上多有限制，為此，建築物造型配合老樹以弧形退縮為設計元素，串聯在垂直向度，使本複合型商辦大樓不論在低樓層商場、零售業，或高樓層之辦公空間，都表現出一致的外觀語彙。

設計構想由「以人為本」出發，各層錯落退縮的弧形陽台與地面層退縮的廣場、帶狀公共開放空間，搭配綠化植栽，更使建築、人、環境有機會結合共生，永續發展，因此獲得規劃設計類辦公商業大樓中層組的金質獎及該品項首獎。由全球人壽不動產投資本部副總經理蔣奕龍代表獲頒獎盃，肯定全球人壽「以人為本」兼顧品質與創新的精神。

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