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她開休旅車停四草大橋　5分鐘後落海！警消搜救30小時尋獲遺體

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記者林悅／台南報導

台南市安平區四草大橋11月11日清晨5時多，發生女子落海事件，台南市警、消、海巡11岸巡隊，緊急出動大批人員前往搜救，經30多小時陸海空合力協尋，由海巡人員在13日清晨發現女子遺體，交由台南市警四分局調查處理中。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索，最後終於尋獲落海女子遺體，交南市警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索，最後終於尋獲落海女子遺體，交南市警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11清晨5時14分許，警方向台南市消防局119通報表示，有民眾目擊一名女子坐在四草大橋橋墩，5分鐘後再看已不見人影，現場留下一輛休旅車、一包水果與鑰匙，人疑似已落海。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索，最後終於尋獲落海女子遺體，交南市警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局隨即派遣安平、特搜小隊、和緯與六大隊部9車23人前往搜尋，現場指揮官考量從平面目視海面與鹽水溪出海口，不易查覺到溺者，請求義消通訊中隊支援空拍機，義消通訊中隊副中隊長蔡偉哲，帶領兩名義消與3部空拍機到場協尋。

員警調閱案發地附近監視器，確定女子已落海，並進一步查出落水者疑是一名40多歲葉姓女子；警方同步聯絡葉女家屬到場協助搜救事宜。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索，最後終於尋獲落海女子遺體，交南市警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，海巡署南部分署第11岸巡隊，於11日清晨同步接獲台南市警四分局通報有女子疑似落海事件，11岸海隊以安平責任區塊派遣線上巡邏人員前往協處，統合安平漁港、四草、鹿耳門安檢所等單位前往四草大橋實施搜救，並會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索，最後終於尋獲落海女子遺體，交南市警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡人員動用動岸際人力、行動救援車、救生艇、水上摩托車、無人機及空偵機等各式裝備實施搜救，在警、消、海巡人員歷經30多個小時陸海空域協尋後，於13日清晨3時許，在四草大橋內鹽水溪口沙灘上尋獲女子遺體，經家屬確認為該落海女子後，全案交由台南市警四分局查處中。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，會同警消與民間救難單位共同實施海面搜索，最後終於尋獲落海女子遺體，交南市警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署立即派員協助。

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