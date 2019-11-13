妃妃姐姐親子活力派對　17日台南小北成功夜市登場

▲立委陳亭妃首場「妃妃姐姐親子活力派對」即將在11月17日上午9時30分至11時30分，於小北成功夜市登場，歡迎親子一同參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

揮別傳統選舉肅殺氣氛，立委陳亭妃此次競選連任，預計舉辦多場溫馨的親子活動，用不同方式與國家的小小主人翁互動，首場「妃妃姐姐親子活力派對」即將在11月17日上午9時30分至11時30分，於小北成功夜市登場。

陳亭妃指出，現場除了準備氣墊遊戲區、童玩闖關區、泡泡魔術秀、椪糖DIY、棉花糖DIY等趣味活動，最重要的是陳亭妃將與初次出場的選舉吉祥物「妃妃姐姐」表演神秘舞蹈，現場歡樂帶動唱、帶領小朋友們進入派對最高潮。不僅如此，若小朋友完成五度五關的闖關遊戲，還可獲得專屬可愛紀念品「妃熊讚」。邀請民眾全家大小一同參加，共享天倫之樂。

陳亭妃表示，台南市區長期沒有公共托育家園場域，以協助家庭育兒功能，年輕夫妻最苦惱的就是假日不知道該帶孩子去哪裡放電，因此特別舉辦嘉年華式的親子活力派對，玩樂之餘，也可以培養孩子完成任務的成就感，更在無形之中宣傳政府育兒政策，讓選舉不再是硬梆梆的呼口號，政治也可以很溫馨。

未來將在北區、安南區舉辦多場不同主題的親子活動，相關資訊將第一時間公布在立法委員陳亭妃Line頻道（加入網址： https://line.me/R/ti/p/@nhu2565u 或ID搜尋 @nhu2565u），歡迎多加利用。