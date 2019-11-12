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電子煙酷似3C！國民黨議員憂入侵校園　中市府研擬自治條例

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▲議員朱暖英擔心電子煙入侵校園，危害學子健康。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲議員朱暖英擔心電子煙入侵校園，危害學子健康。（圖／朱暖英提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會12日進行教育文化業務質詢，議員朱暖英、徐瑄灃等人憂心說，電子煙外型像是3C產品，容易掩人耳目，加上國高中生好奇心以及同儕壓力，難免會姑且一試，吸煙本來就有害健康，如果不肖業者添加毒品，害得學生上癮，更是影響一輩子，教育局長楊振昇表示，市府正研擬自治條例納管。

▲議員朱暖英擔心電子煙入侵校園，危害學子健康。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲教育局長楊振昇指，市府正研擬自治條例防制。（圖／台中市政府提供）

朱暖英表示，全台吸煙人口數雖然逐步下滑，但取而代之的其實是結合科技時尚元素的電子菸，電子煙外型酷炫，琳瑯滿目，口味更是豐富多元，再加上使用電子霧化器方式，沒有傳統紙捲菸燃燒，會在身上殘留菸臭味的困擾，反而有淡淡果香甜味或精油味道，吸引許多未成年學子嘗試，不知不覺吸食成癮。

朱舉例，有個國3學生的班上同學帶電子煙到校，想秀給同儕們看，在眾人簇擁鼓譟之下，一群人躲入廁所輪流吸，吸煙原本就不好，更讓人擔憂的是，不肖業者有可能故意添加毒品，或其它容易令人上癮的成份，藉此穩定學生客群，她說，電子煙並不是3C產品，但乍看之下卻像是，有時候連大人都不見得了解電子煙是什麼東西，更何況是未成年學生。

她語重心長指出，根據國民健康署統計，台灣有3.8萬名國高中生有使用過電子煙的經驗，從2014年到2018年高中職生吸食率，從1.9%攀升至3.5%，變得愈加氾濫，電子煙中的水果香料口味的菸油，在菸害防制法中並不屬於「菸品」定義範疇，所以目前無法可管，在中央立法完成納管之前，市府應該負起宣導和防範之責。

楊振昇指出，學校如發現教職員工、學生攜帶電子煙進入校園，應協助追查來源和成分，如果吸食，學校應辦理戒治諮商、輔導，維護師生健康。

另外，為了防制電子煙進入校園，衛生局正辦理《台中市電子煙防制自治條例》草案法制程序，如獲通過，可把《菸害防制法》無法管理的電子煙納入規範。教育局也會持續要求學校將電子煙納入校規規範管理。

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