災難性野火燒到雪梨近郊…距市中心剩15km！　昆士蘭消防直升機墜毀

▲澳洲當局警告，雖然火情危險評級已經降低，但昆士蘭和新南威爾斯的野火威脅仍未解除。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

儘管助長野火的「致災性」高溫強風暫時趨於和緩，但澳洲東部昆士蘭和新南威爾斯兩州的野火威脅仍為完全解除。當局警告，天氣預報下周將出現更高溫的惡劣天氣，恐怕需要降雨才能真正控制火勢。另一方面，昆士蘭州13日發生一起消防直升機救火期間墜毀事故，所幸駕駛送醫後情況穩定。

綜合外媒報導，在新南威爾斯州（New South Wales）和昆士蘭州（Queensland）目前仍有約150場野火尚未撲滅，而乾燥的天氣型態則助長了火勢延燒。其中在新南威爾斯州，火舌一度竄燒到雪梨（Sydney）市郊，燒毀當地15棟房屋，並威脅都會區近500萬民眾安全。

自8日以來，新南威爾斯州已經有200棟房屋在野火中付之一炬，並造成3人喪命；野火一度蔓延至距離雪梨市中心僅15公里的雪梨北郊，當局派救火飛機在鄰近區域投放阻燃劑防止火勢蔓延。

新南威爾斯州先前發出「火情危險評級」中最高等級的「災難級」警告，儘管目前情況暫時趨於和緩，但官方提醒民眾切勿鬆懈。新南威爾斯州消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，自9月份以來，新南威爾斯已經有超過110萬公頃的土地被野火焚毀，「我們正經歷糟糕的一場夏天，最嚴重的野火季還沒來臨。」

至於昆士蘭州災情也同樣危急，受乾燥天氣、頻繁閃電、高溫和強風等因素影響，昆士蘭境內約有60場野火延燒中，包括布里斯本（Brisbane）北方度假勝地陽光海岸（Sunshine Coast）也在這波警戒範圍內。

另一方面，一架消防直升機13日在執行滅火任務時，不幸於布里斯本西方城鎮佩奇（Pechey）墜毀，所幸駕駛僅受輕傷。官方表示，在可預期的未來內仍不會有顯著降雨，讓消防人員難以控制火勢蔓延。

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▼新南威爾斯消防當局已經出動3000多名消防員赴前線救災，但仍急需要自然降雨來控制火勢。（圖／路透）

