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中華隊3球員赴日比賽起飛30分前因役男問題遭攔　立委批「爛爆了」

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▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委許毓仁。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中華隊昨（13日）在世界12棒球賽以7：0擊敗南韓隊，創下中華隊對韓贏球，一級賽事史上最大勝分差。但國民黨立委許毓仁今（13日）出席立法院教育委員會時指出，當大家在慶祝中華隊贏球的同時，各界都不知道，中華隊差點不能出國比賽！在出國前30分鐘，竟有3名球員因役男身分沒有辦法出國。

許毓仁情緒激動指出，中華隊棒球選手要出國當天，他忽然收到球員傳給他的line指出，有3名球員無法出境，因為教育部體育署沒有做好事前準備，球員緊張到直接拍下護照請許毓仁處理。許毓仁憤怒拍桌大喊「爛爆了！」他認為，12強賽事安排多久了，這麼長時間的準備時間，「這是我們該對國家選手的作法嗎？」

請繼續往下閱讀...

許毓仁表示，球員最重要的職責就是專心打球，但是去發生沒辦法出國比賽的事情，他說，當發生狀況時，其實球員身邊有體育署的人、棒協的人、教育部的人，為什麼沒有人可以處理？為什麼還要打給立委求助？他感嘆政府官員忽視球員需求。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲對於球員無法順利出國比賽，體育署承諾一周內提供檢討報告。（圖／記者崔至雲攝）

許毓仁再說，「球員贏球就是國民英雄，輸了就是人人喊打」，日前他去洲際棒球場時遇到旅美球員林子偉，當時球員就像他指出，日本球員出團，全部都是商務艙進出，甚至有專人拿行李，而台灣安排國手出國，只提供12個商務艙位置，他說「請問是要大家搶位置坐嗎？」

對於國手出國僅提供12個商務艙，體育署副署長王水文指出，這部分體育署以做檢討，目前回程都已安排商務艙。至於球員不能出國部份，王水文回應，會在一周內提供書面檢討報告。

體育署競技組組長洪日昌會後回應媒體此事時也說明，役男手續通常是球員經紀公司辦理，這次因7日才知道去日本比賽，9日就要出國，因此時間倉促經紀公司沒幫忙申請到，最後是由體育署與內政部簽切結書，讓球員先出國，役男申請資料候補。

▼3名中華隊球員因役男身份在要到日本比賽前30分鐘，被海關攔下來，差點無法出國比賽。（圖／立委許毓仁提供）

▲▼立委截圖，有球員因為是役男要到日本比賽，只有申請到美國，沒有申請日本，被海關攔下來無法出國比賽。（圖／立委許毓仁提供）

▲▼立委截圖，有球員因為是役男要到日本比賽，只有申請到美國，沒有申請日本，被海關攔下來無法出國比賽。（圖／立委許毓仁提供）

▲▼立委截圖，有球員因為是役男要到日本比賽，只有申請到美國，沒有申請日本，被海關攔下來無法出國比賽。（圖／立委許毓仁提供）

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