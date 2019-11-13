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腦公聽胎動「人類子宮好大」：沒跟著生出來喔　一票人妻笑抽筋：拋棄式？

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▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO懷孕驚呆了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少孕媽咪自嘲，一孕傻三年，難道連爸爸也秀逗了嗎？一名人妻分享，日前老公聽著寶寶胎動，本是溫馨時刻，殊不知豬隊友好奇詢問「子宮沒有跟著（寶寶）生出來喔？」爆笑對話一貼出，秒戳中大批人妻笑穴，狂酸「 他以為子宮是拋棄式的？」

「#抱怨樹精系列！」一名女網友在臉書《爆怨公社》笑虧豬隊友蠢事，目前原PO懷有身孕，小倆口看著肚子一天一天茁壯攏起，滿心期待小寶貝誕生。豈料某日，老公等待胎兒胎動時，好奇直呼「人類的子宮好大喔！」原PO解釋，「是因為有寶寶，子宮才慢慢長大的」，豈料接下來的對話，刷新原PO三觀：

請繼續往下閱讀...

老公：喔！是喔！

原PO：等生了之後，會慢慢恢復成本來的樣子

老公：啊？所以子宮沒有跟著生出來喔？

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▲▼腦公聽胎動「人類子宮好大」：沒跟著生出來喔　一票人妻笑抽筋：拋棄式？（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲一票人妻笑抽筋：子宮拋棄式？（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「？？？？？？？」原PO腦海閃過無數個問號，下秒笑瘋，調侃豬隊友的神邏輯，健康教育立刻扣到0分，「子宮跟著生出來是？再長第二個？」爆笑文章一貼出後，引發人妻們狂簽到討拍，「跟我家的一樣天兵」、「他以為子宮跟蛋殼一樣吧」、「 我看小孩以後還是妳親自教吧？！」、「大便的時候腸子會一起大出來嗎」、「生完隔天老公說：怎麼肚子還這麽大～被撐了37週哪有那麼快消啊」、「其實射X之後老二也會斷掉」、「那尿尿怎麼不會連著膀胱一起尿出來呢」、「跟我老公一樣趣味，我（懷第一胎）：生小孩不知道多痛，夫：不會打麻醉嗎，我：打了睡著能生」。

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