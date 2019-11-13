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2019 亞洲科學園區大會　林智堅感謝園區促進產業發展

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▲新竹市長林智堅與外賓交流互動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與外賓交流互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹科管理局昨(12)日於新竹國賓大飯店舉行2019亞洲科學園區大會晚宴暨頒獎典禮，新竹市長林智堅應邀於晚宴上致詞，暢談科學園區對促進產業升級、平衡區域發展，扮演著重要角色。新竹市市府團隊與園區及科管局也合力推動智慧即時交通系統、建置調撥車道、合力爭取中央強化國道交通功能等改善園區交通問題。

竹科管理局睽違10年，於2019年11月11日至13日再度舉辦亞洲科學園區協會(Asian Science Park Association，簡稱ASPA)國際年會，大會於新竹國賓大飯店舉行，以「科學園區於數位時代的展望與挑戰」為主題，邀請國內外知名講員及專家，透過研討與新知分享，為亞洲高科技及科學園區共盡心力。

林智堅表示，新竹市政府作為園區所在地的地方政府，考量園區的需要，將持續完善園區周邊環境，文化、教育、環保、消防等功能；市府也積極推動大新竹輕軌、以引入AI（人工智慧）、IOT（物聯網）等軟體設計產業進駐為主軸的竹科X園區等重大計畫，讓園區產業有更多更好的發展。

大會晚宴與會貴賓除科管局長王永壯(身兼ASPA理事長)、副局長許增如外，尚有ASPA秘書長Dr. Sunkook Kwon、ASPA前理事長Hirohisa Uchida、美國加州大學洛杉磯分校的特聘教授 John Blevins等約計200位國內外知名講員及專家一同蒞臨參與。

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