蔡英文呼籲「Stand with Hong Kong」：自由和法治正被威權侵蝕

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

針對香港警察衝入校園鎮壓學生一事，總統蔡英文13日沉痛呼籲港府懸崖勒馬，人民的心聲不該用暴力來回應，不要為了妝點顏面，而用香港年輕人鮮血祭獻。

蔡英文表示，在白色恐怖的年代，台灣也發生過軍警進入校園，濫捕學生、打壓自由的事件，那是我們不願意重蹈覆徹的傷痛回憶。看見在香港，警察衝入大學、鎮壓學生，火光劃破暗夜，催淚彈四處呼嘯，「台灣好不容易走出的黑暗，香港卻踏進去了。」



蔡英文表示，警察的存在是為了保護人民，政府的存在是為了服務人民。當警察不再保護人民，政府不再為人民著想，這樣的政府，必將失去人民的信賴，「人民的心聲不該用暴力來回應，不要為了妝點北京當局的顏面，而用香港年輕人的鮮血祭獻。」



蔡英文說，香港的自由和法治正被威權侵蝕，台灣站在全世界抵抗威權擴張的最前線，「我要呼籲國際社會，堅信自由民主價值的人們，一定要站出來，關心香港失控的情勢。」

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