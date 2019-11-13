小英批港府對民眾開槍　國台辦：請她「縮回伸向香港的黑手」　

▲港警開槍導致青年命危，引起軒然大波。（左圖／路透，右圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

記者陳政錄／北京報導

日前有香港警員對民眾開槍，引發輿論討論，總統蔡英文也發文表示，大陸和香港政府不應該以子彈回應人民。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，勸「他們」好好讀一讀香港特區政府和警方的完整說明，不要為政治私利顛倒黑白。「他們應該做的是，立即縮回伸向香港的黑手。」

根據港府說法，11月11日，有香港警員向一名搶奪警察佩槍的暴徒開槍；「反修例」人士則強調，示威者手無寸鐵，認為警察暴力執法。該事件引發各界關注後，蔡英文隨即在臉抒發文表示，政府不該對手無寸鐵的人民開槍，開槍只會惡化問題。她還說，「我衷心期盼，台灣對民主自由的堅持，能成為香港的座標。」

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

在今日上午舉行的國台辦例行記者會上，面對媒體提問，馬曉光指出，「實際上，民進黨當局從一開始就在拿香港局勢進行政治操弄」。他說，我勸他們好好讀一讀香港特區政府和警方的完整說明，睜大眼睛好好看一看暴徒當街淋燒普通市民的畫面，不要繼續為了政治私利而顛倒黑白、混淆視聽。「他們應該做的是，立即縮回伸向香港的黑手。」

值得注意的是，除香港議題外，近日外交部長吳釗燮接受媒體專訪時說，若大陸經濟持續放緩，兩岸可能發生軍事衝突。馬曉光對該說法回應指稱，這「完全是無稽之談」，一方面大陸經濟發展依然穩健，二是陸方奉行和平統一的道路，反觀民進黨持續煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，這才是台海和平穩定的最大威脅。

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