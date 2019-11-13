批蔡英文參加反核遊行踐踏民意　馬英九：你不配談民主

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日與國民黨超強母雞馬英九合體，針對能源政策召開記者會，對蔡英文政府過去三年多的能源政策提出質疑，兩人「同框打蔡」，號召知識藍歸隊。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

馬英九致詞時表示，蔡英文總統上次競選提出「2025非核家園」政見的時候告訴大家，她的能源轉型方案「安全又乾淨」，「在用電持續增加下，臺灣也不會缺電」、「不會造成電價上漲」，但是三年多來，這三個承諾全部跳票，完全欺騙了人民，如果再連任，她還會繼續欺騙下去。



馬英九強調，我們支持綠能，但反對躁進錯誤的政策，去年11月24日的全民公投已展現「以核養綠減碳」是多數民意所支持的最佳能源轉型方案，也就是「核綠並存」，但蔡政府卻不予理會。



馬英九砲轟，蔡英文今年4月27日還走上街頭參加反核遊行，公然帶頭踐踏多數民意，這種荒腔走板的「反民主」行徑，是國家元首最壞的示範，他要在此恭請蔡總統今後不要再談台灣民主了，因為你不配再談。你三年前對民進黨謙卑、謙卑、再謙卑的要求，已經成為一個令人錯愕的謊言與令人噴飯的笑話。

馬英九直言，總結蔡總統錯誤的能源政策，就是「三不」─「做不到，吃不消、受不了」─總統做不到，人民吃不消、社會受不了。「韓市長苦民所苦，當選後一定能改正這些缺失與錯誤」，當選後一定會搶救臺灣的未來。