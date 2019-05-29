【廣編】為台灣量身打造！聲寶榮獲2019讀者文摘信譽品牌金獎

【廣編】

圖、文／SAMPO聲寶提供

2019年第21屆《讀者文摘》信譽品牌調查結果揭曉，SAMPO聲寶獲得消費者極高評價肯定，榮獲洗衣機類、烤箱/微波爐類信譽品牌金獎！由國際知名獨立市調公司Catalyst Research 執行，依受訪者票選，聲寶SAMPO從「信賴程度與可信度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」、「社會責任」六大面向指標評比中出類拔萃，證實聲寶重視消費者需求與價值，乃為口碑卓越、值得信賴的品牌，並時時創造幸福！

身為國產家電領導品牌，聲寶在產品設計上別出心裁，榮獲「洗衣機類」金獎殊榮。聲寶淨省王洗衣機有洗衣省水三淨技「震垢、除菌、洗淨」。專利PICO PURE全系列有效除菌，健康強淨出擊！超震波每秒85萬顆微氣泡，震出頑強髒汙，全新洗脫烘滾筒系列，洗衣機能一小時快速洗脫烘，胋心記憶洗衣模式，簡單搞定洗衣家務！

另外在「烤箱/微波爐類」金獎，體貼工作忙碌的雙薪家庭與單身上班族，重視簡單迅速與健康的料理需求，壓力電烤箱將肉類食材烤得外酥內嫩又省時，多功能蒸氣烘烤爐能自由操作蒸、烘、烤、煮、燉、氣炸，304不鏽鋼腔體安心無疑慮；21公升微電腦平台式變頻微波爐採下拉式門體，空間利用性更佳，體積適中還可有效使用空間增加40%。聲寶廚電產品選擇豐富，深獲消費者滿意與喜愛！