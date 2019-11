19歲男大生睡路邊、吃剩飯！超狂身分曝光...竟是富二代

▲每一個流浪漢的背後都有一段故事。(示意圖/記者季相儒攝)



實習記者賴韻如/綜合報導

印度有一名男大生在1個月前離家出走、露宿街頭,甚至在路邊撿捨別人吃剩的食物,但令人驚訝的是,這名男大生其實是一位貨真價實的「富二代」,父親是一名擁有百萬財產的石油大亨,他這麼做的原因只是為了想要「證明自己」。

據《印度時報》報導,就讀瓦薩德工程學院的19歲男大生塔卡萊(Dwarkesh Thakkar)於上(10)月14日毅然決然離開家鄉帕德拉(Padra),隨後便毫無音訊,父親也報警尋人。警方接獲通報後立即展開搜索,但由於塔卡萊將手機留在家中,調閱監視器後發現塔卡萊上了火車後就不見蹤影,導致警方難以追蹤。

Dwarkesh Thakkar, son of a millionaire oil trader, was driven to prove his potential, which prompted him to leave home and reach Shimla.https://t.co/5vjp3AWLgH