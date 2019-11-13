中大校園成戰場！學生申請「禁制令」限制港警帶武器入校

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港中文大學在12日晚間爆發激烈的警民衝突，有法律團隊代表中大學生向法庭申請臨時禁制令，禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下進入中大校園，以及在沒有中大校方的要求下於校園使用「群眾處理武器」，高等法院於今天早上9時開庭處理。

根據《香港01》，臨時禁制令禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下，進入中大校園，及在沒有校方要求就於校園使用如胡椒噴霧、催淚煙、橡膠子彈等「群眾處理武器」，高等法院於今天早上9時開庭處理。

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

香港在12日持續發起三罷活動（罷工、罷課、罷市），衝突從凌晨就開始不斷，持續到晚間，晚間8點多左右，港警攻入香港中文大學校園，現場催淚彈、槍聲不斷，場面失控，連校長段崇智都受到催淚彈攻擊。

港警在晚間10點多發表聲明指出，中大形勢持續惡化，在警方離開期間，有暴徒不斷向警方投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒發射信號彈。

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

香港醫管局表示，在11月12日的大型活動中，由早上7時30分至13日凌晨零時，共有40男11女送醫，年齡介在10個月大至81歲。

►香港多區衝突催淚彈、失火不斷...釀51傷「最小10個月」！警：最低武力

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！