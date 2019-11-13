校園變戰場　香港多所院校力挺中大：學生無罪暴政應亡

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港12日的警民衝突延燒至中文大學校園，多所香港大專院校當天晚間發表聲明，直言「當權者依舊無視學生訴求」、「我等決不坐視不理，活於平行時空，誓與中大共存亡」。聲明並呼籲各校學生聲援中大，已經有至少11所學校以及學生組織連署支持。

這份《大專學界就魔警屠城之嚴正聲明》12日晚間起在社交平台流傳，開頭明言，「今日魔警多次無理強攻中大校園，中大手足頑強抵抗，誓死保衛家園。」

聲明強調，「一方有難，八方支援。我等決不坐視不理，活於平行時空，誓與中大共存亡。大專學界呼籲各校同學繼續抗爭，並以一切方式支援中大同窗。學生無罪，暴政應亡。」

▲香港12日的警民衝突延燒至中文大學校園。（圖／路透）

目前連署著份聲明的院校包括明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會、香港珠海學院學生會臨時行政委員會、香港演藝學院學生會、香港理工大學學生會、香港浸會大學學生會、香港科技大學學生會、香港教育大學學生會等。

此外，也有法律團隊代表中大學生向法庭申請臨時禁制令，禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下進入中大校園，以及在沒有中大校方的要求下於校園使用「群眾處理武器」，高等法院於今天早上9時開庭處理。

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