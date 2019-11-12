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中大校長段崇智中「催淚彈」！警民不斷對峙...現場記者也中橡膠彈

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▲▼中大1112警民對峙。（圖／路透）

▲中大1112警民對峙。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

繼香港市民11日號召「三罷」（罷工、罷市、罷課）及「黎明行動」後，今（12）日也有網友發起「破曉行動」，又造成港警與黑衣人在中文大學的衝突，期間警方更朝校內發射多枚催淚彈，最後該校兩名副校長均在中午12時許到場了解狀況。不過，晚間7時20分左右，中大學生要護送校長段崇智離開二號橋，讓他去警署了解被捕學生的狀況，但過了10分鐘，防暴警施放多枚催淚彈，並警告段崇智馬上離開。

綜合港媒報導，香港中文大學上午就有警民衝突，校長段祟智於晚間5時20分左右抵達「二號橋」並與警方談判。不過，學生卻不滿指出，要校長請警察完全撤出校園範圍，再讓校長到警署拯救被捕同學。若警察遲遲不撤出校園範圍，不排除有進一步行動升級，時間是今晚9時。

晚間7時20分左右，中大學生要護送校長段崇智離開二號橋，讓他去警署了解被捕學生的狀況；但過了10分鐘，防暴警再次施放多枚催淚彈，並警告段崇智現在不是談判的時刻，要求他馬上離開。隨後，示威學生就往警方防線投擲汽油彈，防暴警也不斷以催淚彈回擊。

▲▼中大1112警民對峙。（圖／路透）

不過，中大新聞與傳播學系客席講師梁啟智在網上發文表示，段祟智校長中了催淚彈，現已撤離，正前往警署救學生。一直到了晚間8時許，中大有記者的腹部中橡膠彈，現場急救員協助治理。

網友呼籲延續11日的堵路行動，於12日清晨又發起「破曉行動」，堵塞各區主要道路，卻又造成黑衣人與警方在中文大學對峙。不過，中午12時許該校兩名副校長均到場了解狀況，還被現場的人質問中大所屬範圍等問題。

副校吳基培表示，將會向有關方面反映問題，會釐清中大範圍後，再與學生溝通。吳樹培則指，會盡量保護學生，確保學生權利受到保障，並會看清橋面劃位範圍再通知他們，若有跟進程度也會告之學生。

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