中大校園戰場！警派「水砲車」清場...示威者狂丟汽油彈、燒路障

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中持續延燒，港警不僅攻入中文大學，還發射多枚催淚彈、橡膠彈，造成多名學生受傷。晚間10時許，港警出動水砲車至現場射藍色水，後面還跟著數百位防暴警，中大的示威者則以傘陣抵抗。13日凌晨12時08分左右，速龍小隊抵達中大校園。

據《香港01》報導，港警表示，為緩和目前形勢，警方已經與中大校方達成共識，希望以一個和平方式解決問題。但中大形勢持續惡化，在警方離開期間，有暴徒不斷向警方投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒發射信號彈。

港警稱在在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括人群管理特別用途車輛（水砲車），以協助離開現場。警方又警告，所有暴徒立即停止所有違法暴力行為並立即離開現場，對於暴徒漠視並違反校方與警方的協議表示極度遺憾。

此外，前中大校長沈祖堯於晚間10時35分左右抵達中文大學，帶有口罩與立法會議員鄺俊宇對談，之後稱「不希望學校成為戰場，而被捕學生也已獲保釋」，講完就轉身前往健身室，探親在內接受治療的受傷人員。

晚間11時許，示威者繼續在二號橋上往吐露港公路投擲汽油彈，現場一片混亂；晚間11時55分左右，示威者重新築起防線，並點燃路障。

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