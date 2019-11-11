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「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

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▲▼「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密。（圖／翻攝MyGoPen網站）

▲「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了。（圖／翻攝MyGoPen」網站，下同）

記者許力方／綜合報導

一年一度雙11購物節，網購傳出新型詐騙手法。由工程師自創的查證團隊「MyGoPen」揭露，有釣魚網站以一頁式「歡慶雙11，免費獲得LINE Point」為噱頭，騙用戶輸入LINE帳號密碼，就能直接盜用帳號，相關個資、好友聯絡人全被看光光！

全台擁有2100萬用戶的LINE，成為詐騙集團新綠洲，各種假帳號、假活動等惡意網站，暗藏竊取個資等新型詐騙手法。事實查核網站「MyGoPen」7日報導，隨著雙11購物節熱潮，LINE上流竄不明連結，只要點入釣魚網站，就可能被盜用LINE帳號。

▲▼「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密。（圖／翻攝MyGoPen網站）

▲登入介面全都是假的！輸入任何帳密都會顯示「內容有誤」。

報導提到，一頁式詐騙釣魚網站主打「歡慶雙11，參加活動免費獲得 LINE Point」或是「免費獲得LINE Point」等文案的假活動，吸引民眾點擊上當，裡面的各種連結全都是假的，由連結圖片組成，並導入到假的登入頁面。

假的LINE登入介面，惡意騙取民眾輸入電子郵件帳號、密碼，一旦點擊進入，無論輸入什麼，都會顯示「輸入的內容有誤」提示，實際上後台直接盜用民眾輸入的LINE帳密，不只是LINE帳號被盜用，相關個資、聯絡人等全都會被看光。

「MyGoPen」提醒，如果已經輸入帳密，務必立刻做2件事，第一是立即更新密碼，避免駭客搶先一步使用LINE 帳號，他們可能會傳訊息給親友或散播不實訊息詐騙；第二則是取消「允許自其他裝置登入」的設定。

若是LINE帳號已經被駭客登入，則必須馬上到 LINE的「設定」中的「我的帳號」，找到「登入中的裝置」，依據列出的相關登入中裝置，立即將非登入的裝置登出。

►雙11限時超殺價，必收小棕瓶買起來～

►滑新聞還能先知道「瘋狂購物節」優惠！

▼若發現被盜帳號，馬上開啟設定登出不明裝置。

▲▼「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密。（圖／翻攝MyGoPen網站）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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