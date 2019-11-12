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青年中槍後二度發聲！林鄭月娥批「鼓催三罷」：讓香港停擺，極為自私

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▲林鄭月娥11/12行前記者會。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

▲2青年中槍事件發生後，林鄭月娥再度發聲。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港市民11日號召「三罷」（罷工、罷市、罷課）及「黎明行動」，期間有2名青年在西灣河遭港警開槍倒地，胸口當場濺血。香港特首林鄭月娥今（12）日出席行政會議前見記者，怒批示威者鼓吹「三罷」行動，讓全港交通癱瘓，影響大批市民上班、上課，稱這樣的行為「極為自私」。

西灣河2名青年遭港警開槍後，林鄭月娥昨（11）日晚間開直播，譴責示威者的暴力行為。她今日再度發聲，稱部分示威者「鼓催三罷」，甚至還有人蒙面賭路，影響交通運輸，讓部分鐵路行駛受到阻礙，進而導致大批市民無法上班、上學，「示威者令香港停擺，極為自私」。

▲▼香港1111「三罷行動」。（圖／路透）

▲香港11日發起三罷行動，黑衣男子再街上遭毆打，全身是血。（圖／路透）

此外，網路上昨日傳出，林鄭月娥將利用「緊急法」，宣佈12、13日停市、停工及停課，隨後港府做出澄清，否認此謠言。林鄭月娥今日也提到，停課是有人不斷在網路上鼓吹，目的就是為了讓香港停擺。她強調，學校是否停課都視個別情況而考慮，「貿然將香港的活動停下來，會掉入圈套。」

▲▼香港11.11發動三罷、黎明行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港11日發生嚴重衝突，示威者遭壓制。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，百名高官名人今日聯署，促請港府切勿延遲區議會選舉。林鄭月娥也對此表示，這是嚴肅問題，「區議會選舉相當重要，是我們政治體制重要一環，涉及400多萬選民」。她強調，會盡努力讓區選「公平公正，安全有序」進行。

另外，林鄭月娥昨日在直播中提到，「不會因暴徒的暴力行為而回應其所為政治訴求」。在今日的行前記者會中，有記者提問，過往多次超過百萬人上街抗議，但港府都不回應市民訴求，是如今是否覺得只要將「暴徒」拘捕，社會就能恢復平靜，以及是否成立獨立調查委員會。對此，林鄭月娥僅表示，「過去已經回應過，因此不再多做回應」。

【現場直播】林太見記者 #行政會議 #行政長官 林鄭月娥 Carrie Lam #FacebookLive

政府新聞網發佈於 2019年11月11日 星期一
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