新一代吸金機／學歷=敲門磚　海外留學仍受追捧：人脈圈更被看重

▲馬雲與比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／採訪報導

大陸市場競爭激烈，高學歷成了判斷人才的一大標準，馬雲就曾感慨道，「像我這樣的人，進不了阿里巴巴。」在這樣的大環境下，家長們不惜砸重金，培育下一代進入名校，在廣州藝術留學機構擔任課程顧問的楊先生就深有同感，「在計劃生育下，很多家庭就一個孩子，當然希望他們有好的未來。」

▲騰訊等知名企業吸引大批名校畢業生應聘。（圖／記者曾俊豪攝）

學歷成敲門磚

「現在最賺錢就是教育」，楊先生向《ETtoday新聞雲》透露，「因為現在競爭很激烈，需求量很大，以大學畢業生來說，如今要有好的學歷和好的實習背景，才能找到好的工作，學歷對進大公司來說，還是很必要的。」

但要在大陸高考脱颖而出難上加難，根據統計，2019年高考的報名人數就高達1031萬人，創下自2009年來新高。因此，不少家長願意花大錢送孩子留學，另外也有不少人是選擇讀完大學，再申請國外名校為學歷鍍金。

楊先生就透露，在他們機構，申請大學和研究生的比例大約是6:4，現在出國學習藝術的人數比往年提高不少，「因為藝術類的學術門檻較低，作品集佔了錄取的60%，而且喜歡美術設計、影音類的人越來越多。」

在該留學機構提供的套餐中，銷量最好的是10～20萬元（人民幣，下同）的項目，主要包括文書申請、實習推薦、協助完成作品集，最貴的則是32萬元的設計類項目，保證學生能進到最頂尖的學校。

儘管單價高，但詢問報名的人絡繹不絕，楊先生表示，以廣州這家店來說，一個月平均可以簽下15～20單，其中很多是家長直接過來，替孩子諮詢，「整個過程都很積極，經常晚上還會打給我，問問進度、小孩情況之類的。」

▲楊姓課程顧問的生活一角 。（圖／受訪者提供）

人脈更重要

在楊先生看來，家長之所以熱衷於海外留學，除了想讓孩子拿到高學歷外，更多是看重人脈圈的建立，「對一些人來說這比學歷更重要，畢竟中國是人情社會，也不用說到社會階級的上升，但可以使整個家庭資源得到拓展。」

楊先生接著表示，對於大陸不少城市的小康階層來說， 其實一年花費30萬元送小孩出國，並不算太大的負擔，而且老一代的人比起花錢在自己身上，更願意投資子女，「也有人覺得，與其花幾百萬給孩子買房，不如送出去留學，給他一個好的未來。」

▲出國留學仍受家長學生歡迎。（圖／CFP）

看好行業未來

如今海歸人才接近飽和，據大陸教育部2018年統計，各類出國留學人才累計已達519.49萬人，其中超過60%年收入低於10萬元，沒達到期望薪資。對此楊先生認為，確實海歸人數很多，但當中不少人出國其實讀的是普通學校，俗稱「野雞大學」，真正的人才還是很吃香的，「剛開始起薪確實差不多，但後續的晉升空間更大。」

對於整個行業的未來，楊先生直言，以5年來說還是看好的，但現在很多高校已經開設與國外大學的合作班，加上淘寶上也有衍生相對應的產業鏈，價格低廉不少，而且學生能力不斷提升，資訊越來越透明，會找留學機構的人會慢慢下滑。

據智研咨詢發佈的數據顯示，2019年和2020 年留學市場規模分別為5500億元和6600 億元，這吸引資本爭先恐後進入，但楊先生說，新興教育機構想分一杯羹其實難度很大， 而且成本會非常高，小部分單打獨幹的還是可以，但是要做到規模化就很難，因為做這塊需要時間積累，很多家長寧願花多點費用，選擇更成熟的體系 。