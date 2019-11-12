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新一代吸金機／台北率性女老師西進廈門 　活潑教學征服「幼稚園到小五生」

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▲▼ 新一代吸金機，上課過程。（圖／受訪者提供）

▲Katherine與學生們戴上自製面具合影。（圖／受訪者提供，下同）

記者蔡儀潔／採訪報導

大陸快速拓展的教育業吸金力度驚人，行業巨頭新東方早前公佈2020財年一季度業績，歸母淨利潤達2.09億美元，年增長率高達69.6%。行業蓬勃的發展吸引大批年輕人投身教育，同時也有不少台灣人才西進，台北女孩Katherine就是其中一位。

▲▼ 新一代吸金機，上課過程。（圖／受訪者提供）

▲Katherine在教小朋友英文。

Katherine如今在福建廈門從事英語培訓已經有2年半時間，授課對象主要是本地學生，從幼稚園中班到小學五年級都有，每個班都有不同的屬性， 比起學校正規班的嚴肅，「我上課的氣氛很輕鬆有趣、沒有壓力，孩子上課的專注力提高不少。」

Katherine的補習收費根據課程類別有所不同，最低是每人每期（20堂課）2000元（人民幣，下同），最貴則到4000元（約新台幣1.7萬元），「算比台灣一般英語培訓機構貴些，但回頭率很高。」

談起在廈門的教學感受，Katherine向《ETtoday新聞雲》表示，整體的大環境與台灣沒有太大差異，都是以成績為導向，不過這邊的孩子大多活潑外向，跟老師的互動率高達9成，也比較勇於表現自己。

Katherine平時接觸的家長多數是6年級後段班至7年級生，具她觀察，這些父母對於教育更為重視，且思想比較開放。不過她指出，多半家長還是存有繳了學費，孩子的責任就完全寄望在老師身上的心態，在教育這塊遇到問題，都希望能得到一招見效的方法，比較不會花心思探究問題的根源，「或許是忙著工作，有心卻無力吧。」

▲▼ 新一代吸金機，上課過程。（圖／受訪者提供）

▲活潑的教學方式深受學生喜歡。

大陸今年先後推出各項政策，向台灣教師人才招手，例如開放申請中小學教師資格，日前發布的「惠台26條」也有涵蓋教育業。對此，Katherine認為，這是個不錯的機會，「這邊的教育市場還有很大能發揮的空間，可以吸引更多的台灣老師們前來大展身手。」

Katherine指出，至於待遇方面，以在培訓中心就業來說，起薪2至3年內跟台灣是差不多的，但隨著經驗的累積和努力，可以超過台灣停滯不前的薪資，她建議把固有的條條框框放一邊，用開放的心態來接受這個教育環境，多跟學生和家長交流，多瞭解這裡的文化及接地氣，才不會有「水土不服」的症狀。

▲▼ 陳致中與學生合影。

▲陳致中教授與學生合影。

廣州暨南大學新聞學系教授陳致中向《ETtoday新聞雲》表示，大陸教育業一個吸引點是發展的空間大，自己2008年剛入職的時候工資比較可憐，1個月才人民幣5000元（約台幣2.3萬元），「但現在工資已經超過台灣同等級教授。」

不過，陳致中指出，大陸不同城市的中小學老師薪資差別很大，例如北上廣深這類一線城市對比二三線城市小縣城，這點和台灣不一樣，台灣教育部都有統一的規定，「建議有志來大陸當教師的要看清楚，找到合適的機會再來吧。」

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