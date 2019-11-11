「韓張配」強強連手　洪秀柱：兩相互補更是相互加值

▲國民黨前主席、台南市立委參選人洪秀柱指出，「韓張配」不但是「兩相互補」，更是「相互加值」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

眾所矚目之下，中國國民黨的總統及副總統參選人終於正式登場，洪秀柱指出「韓張配」不但象徵國民黨將用庶民力量為人民謀取福利，更是未來將用專業彌補民進黨執政缺失的強力保證，「韓張配」不但是「兩相互補」，更是「相互加值」！



洪秀柱指出，國民黨的總統參選人韓國瑜，除了過去擁有豐富的選戰經驗，更是庶民擁戴的政治領袖；張善政過去曾擔任過中華民國行政院長，且他擔任行政院長期間，也是施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長。張善政除了是一位「貨真價實」的康乃爾大學土木環工的「美國博士」之外，也擔任過科技部長、Google公司亞洲硬體總監、國科會電腦中心主任，論經驗資歷、論行政能力、絕對是一時之選。



在這兩位總統、副總統參選人的帶領及相互配合之下，洪秀柱相信國民黨不但可以「接地氣」傾聽基層民眾的需求，更能夠有效轉化為政策解方，真正的為台灣社會解決各項問題。兩位正副總統參選人強強聯手，一個民主選舉出身、一個饒富專業能力，洪秀柱相信台灣的明天會更好。



洪秀柱認為，民進黨執政這3年多來，口號永遠喊的比政策響亮、對權力的掠奪多過對百姓的照顧；無論外交、內政、兩岸、國防，還是民眾最在乎的經濟問題，成績樣樣不及格。選舉到了，民進黨便一擲千金、針對各個行業政策買票，但其實根本只是揮霍人民的納稅錢，卻治標不治本。



洪秀柱強調，未來，我們期待最優秀的國民黨正副總統參選人，一起用專業來為中華民國撥亂反正！