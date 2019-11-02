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母子遊龍磐公園！媽媽遭2kg遙控機砸死「血染棧道」…美籍男涉過失致死

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記者柯振中、許宥孺、陳崑福／屏東報導

屏東墾丁2日下午發生死亡意外，35歲的林姓女子帶兒子到龍磐公園遊玩，突然遭到一名57歲的美籍男子操控的滑翔機砸中頭部，導致血濺滿地，把人行棧道染紅，當場失去生命跡象。當地警方調查後，已將美籍男子帶回，全案朝過失致死及傷害偵辦。

國際遙控機協會日前在墾丁國家公園申請國際遙控滑翔機比賽，從2日開始一連3天在龍磐公園舉行，57歲的美籍男子疑似操控不當，導致飛機墜落，撞上35歲的林姓女子，林女遭到重達2公斤的遙控機衝撞，當場頭骨破裂，血流不止，把人行棧道染紅，當場失去生命跡象。

▼女子頭遙控飛機被砸傷當場死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 女子頭遙控飛機被砸傷當場死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

事件發生當下，林女手上還抱著2歲的兒子，初步檢視意識清醒，但頸部有15公分的撕裂傷，送往醫院後縫了8針，所幸並無大礙。民眾發現後，立刻報警、向消防隊求助。

當地警方指出，這是第一次接獲遙控飛機砸死人的案件，以前從沒發生過，相當意外。據了解，該比賽的規定飛行地點在龍磐公園的懸崖旁，但遙控飛機疑似飛出比賽指定範圍約500公尺的地方，才會發生意外。

▼女子遭遙控飛機砸中頭部，當場噴血慘死。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 女子遭遙控飛機砸傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查後，已將該名美籍男子及遙控機協會理事長帶回偵辦，全案朝過失致死及傷害偵辦當中，詳細事故原因仍在進一步調查。

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▼台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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