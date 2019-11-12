令和元年11月11日11點11分...發出編號1111電車　阪急電鐵嚇壞

▲阪急電鐵出現多個「1」奇景 。（圖／翻攝自twitter／@hankyu_ex）



實習記者賴韻如／綜合報導

日本阪急電鐵出現了超罕見景象！大阪梅田車站於昨（11）日上午的「1111」號列車，竟然恰好在令和元年11月11日的上午11點11分發出，許多網友立即將此畫面拍下上傳，也紛紛討論，「這到底是巧合還是刻意安排？」

從網友分享的照片中可以看到，這列深紅色列車下方用白色字體並排著「4個1」，而左上角跑馬燈顯示的時間就剛好是「11點11分」，當天又剛好是令和元年11月11日，讓不少在場的民眾以為自己眼花。

▲▼車號「1111」於令和元年11月11日的上午11點11分發出。（圖／翻攝自twitter／@hankyu_ex）

對此，阪急電鐵的公關處則發出聲明表示，這件事完全是巧合，因為公司並不會刻意設計，且即使是在每天同時間發出的列車，都有可能會因為需要檢查、保養等原因，車號也跟著改變，「這個奇景連我們都嚇了一跳」。

報導中指出，普通電車1000系是於2017年夏季首次開往神戶三宮，去年的11月11日也有同一輛列車在同一時間從車站出發，因此有許多鐵道迷們今年也相約聚集，希望能看到「奇蹟」再次出現。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

