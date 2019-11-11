「美國歡迎中國學生！」美駐華大使在陸官媒撰文：學生簽證沒有變化

▲大陸的留學生赴美留學醫院下降。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）11日在大陸官媒《中國青年報》，發表文章《美國歡迎中國學生》。文章表示「我們歡迎中國學生加入美國校園」，並對打算赴美留學、已經在美學習的中國學生提出了一些建議。據了解，這也是1個內，美國對「中國留學生」話題的二度表態。

他在文中表示，美國總統川普支持中國留學生赴美學習，「總統的回答很直接，『我們擁有世界上最佳的大學體系……而它之所以偉大的其一原因是我們有大批來自中國的學生……，我們希望保持這樣的狀態』。」

布蘭斯塔德還提到中國留學生赴美簽證問題，他指出，「我們關於學生簽證的訊息很明確，它沒有變化。」他還稱，「總統近期再次表示：我們歡迎所有合法的中國旅行者前往美國，包括學生和學者，北京的大使館和全中國各地的美國領事館中有盡職盡責的領事官根據具體情況裁定每一份簽證申請；2018年，美國教育機構裡有36萬名中國學生，比其他任何國家的學生都多，這清楚地表明美國高等教育是向中國學生開放的。 」

此前，川普10月11日在白宮會見中國國務院副總理劉鶴時表示，美國歡迎中國留學生，並強調中國留學生不會被「區別對待」。

中美貿易戰從貨品、技術一路延燒到人才，美國政府曾被指將目標轉向中國在美的頂尖人才，嚴格審查留學生與研究人員得申請簽證。中國教育部也曾發布「留學預警」，建議準備赴美的學生需加強評估風險。

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