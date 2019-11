救援視角：用照片與VR見證無國界醫生前線實況

圖、文/財團法人無國界醫生基金會提供

「前線工作給我的重要一課,就是不要把很多事情當成理所當然。」

──陳詩瓏醫師

無國界醫生(Médecins Sans Frontières/ MSF)在台北舉行的「救援視角」照片展裡,來自香港的陳詩瓏醫師向觀眾介紹在南蘇丹醫院的工作,也分享了她透過這旅程所學到的人生經驗──在台灣和香港醫院裡,精細分工與硬體設備再自然不過,然而到了醫療資源奇缺的地方,所有事情都要靠自己動腦、動手,才能讓人道醫療救援順利進行。

MSF的「救援視角」,範圍觸及全球的醫療與公共衛生議題,為那些在世界另一端得不到醫療照護,或被忽略的傷病者發聲。VR影片中,負擔沈重的中非共和國診所,還有以第一人稱視角,坐進地中海難民搜救小艇上的景象——這些都是我們平常難以想像的場景,卻是很多人無法逃避的日常。

從被海燕颱風肆虐的菲律賓,到戰後百廢待興的伊拉克摩蘇爾,再從成為結核病溫床的烏克蘭監獄,到孟加拉擁擠的羅興亞難民營,不同類型的醫療弱勢者,對最基本的醫療援助有著一樣的迫切渴求。

儘管現實令人無力,十多位已出過MSF任務的台灣救援人員透過文字分享,鼓勵有心人一起為人道救援出一份力。他們提醒著我們路途艱難,但世界並非無法改變。





本次展覽將展至17日,地點在台北市誠品信義店六樓展演廳。現場紀錄片放映場次:

11/15 19:00 站在最前線(Living in Emergency)

11/16 12:00 伊波拉戰疫(Affliction)

11/17 16:00 深入危城(Access to the Danger Zone)。