清大高材生「讀書計畫表」曝光！瘋狂K書1天只睡5小…網驚呆：果然學霸

▲清大高材生的讀書計畫表曝光，令不少網友敬佩。（圖／翻攝自北京清華大學微博）

記者朱世凱／綜合報導

不少人在求學階段都會擬定讀書計畫表，要求自己按表操課精進課業。北京清華大學上（10）月就曝光一名高材生規劃的時程表，圖表可見，學生上午6點起床用早飯後，就開始進入瘋狂K書的一天，直至凌晨1點才熄燈入睡，除了運動外，幾乎沒有額外的休閒娛樂時間，讓不少網友讚嘆地說「果然是學霸啊！」

北京清華大學10月舉行「清華大學優良學風檔案史料展」，並且於微博上PO出學生的讀書計畫表、筆記、作業。計畫表上顯示，學生6點起床鍛鍊、吃飯後就開始溫習課業，時間長達19個小時，直至凌晨1點才準備就寢，日程十分緊湊，一天僅睡5個鐘頭；另外，除了滿滿的溫書科目外，一旁也寫著長遠目標，期許大二、大三不同階段都能有所進步。

▼筆記同樣是滿滿的整齊文字和公式。（圖／翻攝自北京清華大學微博，下同）

除了計畫表外，筆記和作業也整理地有條不紊，這樣「斯巴達式」的學習讓網友大讚「不想當學霸也難」、「真的考驗自律能力」、「世界上最恐怖的事是比你優秀的人比你還努力」、「看完只覺得慚愧啊」、「所以說哪有什麼天才？別人的努力你沒看到而已」、「這就是為什麼別人優秀」、「我們與學霸的差距…」。

也有人說，「這樣身體會搞壞吧」、「我的計劃表永遠只是做心安的」、「我覺得…會猝死」、「這讓學渣們瑟瑟發抖啊」、「只有我認為不值得效仿嗎？一點都不符合腦科學」、「嘗試按照他的課表來作息，後來上課都在打嗑睡，真的太難了」、「為了我的肝，我還是盡力而為就好」。

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