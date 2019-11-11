　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Apple Watch。（圖／翻攝自9to5Mac）

▲蘋果通過專利申請，Apple Watch 將在未來錶帶中內嵌天線配置。（圖／翻攝自9to5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 phoneArena 報導，近期美國專利商標局已陸續授權給蘋果多項關於 Apple Watch 的專利申請，包含利用鬆緊機制提升配戴舒適度的發明。且蘋果可能在下一代 Apple Watch的錶帶中，內嵌天線，且還會新增 Touch ID 的功能。

phoneArena指出，蘋果致力將 Apple Watch 的手錶天線轉移到錶帶中，內嵌的天線可藉著錶帶保護其結構的完整性，並且提供無線通信功能；另外，天線組件可配合錶帶主體拉伸和彎曲。此舉不僅可為錶盤內的其他元件騰出空間，還能有效保證佩戴的舒適度。

▲▼蘋果專利示意圖。（圖／取自patentlyapple.com）

▲蘋果專利示意圖。（圖／取自patentlyapple.com）

此外，這項專利中還出現了「觸摸感應設備、力感應設備、溫度感應設備和／指紋傳感器」等字樣，或許也意味著 Touch ID 可能會被添加到 Apple Watch 的螢幕上；Touch ID 不但能提升安全級別，且讓人更能方便使用，值得果粉們關注。

蘋果在 2018 年的 5 月提交了這項專利申請，該專利主要是為了改進 Apple Watch 的無線通信功能。蘋果此次被授予的專利編號為 20190341677，於 2018 年第二季提交，該專利目前僅獲得美國專利局授權通過。

至於，蘋果會在未來何時將其運用於旗下的產品，目前尚無法確定。


果粉有錢還是捨得花？　美國 iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

歐盟調查Apple Pay　是否涉及反托拉斯法

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
休旅車被拖吊　台南女領車見「滿桌子的字」快笑死
脖子快砍斷！國中師畸戀13歲女學生…以為被劈腿　狂砍她22刀
女外送員進門自動上鎖！男客「睡一晚再走」　她嚇回一句脫身
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

糗了　Apple Mail加密郵件「從未加密過」、官方正修復中

與Apple合作的很徹底　Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

糗了　Apple Mail加密郵件「從未加密過」、官方正修復中

與Apple合作的很徹底　Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

用起來水水的！有人習慣「洗碗精加水」他不解　網秒懂困擾：怎麼洗都油

超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

家暴夫逼靈前下跪「發誓不拿家產」　妻返鄉探親門鎖全換心寒離婚

萬里自小客擦撞「安全氣囊爆開」！駕駛昏迷　同車好友竟丟包先回家

瑪家夜店頻傳鬥毆　坐落原住民保留地…勒令拆地屋還地

吳宣儀獨住飯店「凌晨突傳按鈴＋搥牆聲」　忍到4點受夠：真的累了，讓我睡吧

賴清德替陳柏惟站台：第一個揭穿韓國瑜挖石油、愛情摩天輪的人

6任男友險斷臂？　白腿妹閨房「養7隻鱷魚」同睡4年…駭人爆血日常曝

尚‧米榭‧巴斯奇亞大作《熾熱的門》將登台！　富藝斯秋拍台北預展亮相

不斷更新／江少慶4局飆6 K　4局中華0：0墨西哥

3C家電熱門新聞

免費LINE Point登入帳密…馬上被盜

五大電信迎戰雙11　資費好禮懶人包

雙11五大電信優惠都在這

Apple Mail加密郵件「從未加密過」

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

Google Pixel 4實拍

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

蘋果經銷商iPhone直降1,111元

Lenovo雙11推全館一元加購好禮

印度發明「可食用」澱粉塑膠袋

中華電快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起

Apple火速推出iOS 13.2.2更新 ！ 修復「殺後台」問題

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

Apple Card遭轟性別歧視！夫妻信用額度差20倍　美國紐約州要調查

更多熱門

相關新聞

Apple Card遭轟性別歧視！夫妻信用額度差20倍　美國紐約州要調查

Apple Card遭轟性別歧視！夫妻信用額度差20倍　美國紐約州要調查

Apple Card對於客戶核定的信用額度，意外遭到美國科技企業家韓森（David Heinemeier Hansson）質疑有歧視女性之嫌。美國紐約州金融服務署日前證實，正在調查 Apple Card 是否在設定客戶的信用額度時涉及性別歧視。

Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

「XXXXL號AirPods」真相曝：真的能用！

「XXXXL號AirPods」真相曝：真的能用！

Surface Pro X大拆解！iFixit：比其他Surface、iPad還容易維修

Surface Pro X大拆解！iFixit：比其他Surface、iPad還容易維修

獨／Apple公開遭詐過程　慘被網友酸貪錢

獨／Apple公開遭詐過程　慘被網友酸貪錢

關鍵字：

AppleApple Watch智慧手錶天線專利Touch ID錶帶

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面