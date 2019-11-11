下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

▲蘋果通過專利申請，Apple Watch 將在未來錶帶中內嵌天線配置。（圖／翻攝自9to5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 phoneArena 報導，近期美國專利商標局已陸續授權給蘋果多項關於 Apple Watch 的專利申請，包含利用鬆緊機制提升配戴舒適度的發明。且蘋果可能在下一代 Apple Watch的錶帶中，內嵌天線，且還會新增 Touch ID 的功能。

phoneArena指出，蘋果致力將 Apple Watch 的手錶天線轉移到錶帶中，內嵌的天線可藉著錶帶保護其結構的完整性，並且提供無線通信功能；另外，天線組件可配合錶帶主體拉伸和彎曲。此舉不僅可為錶盤內的其他元件騰出空間，還能有效保證佩戴的舒適度。

▲蘋果專利示意圖。（圖／取自patentlyapple.com）

此外，這項專利中還出現了「觸摸感應設備、力感應設備、溫度感應設備和／指紋傳感器」等字樣，或許也意味著 Touch ID 可能會被添加到 Apple Watch 的螢幕上；Touch ID 不但能提升安全級別，且讓人更能方便使用，值得果粉們關注。

蘋果在 2018 年的 5 月提交了這項專利申請，該專利主要是為了改進 Apple Watch 的無線通信功能。蘋果此次被授予的專利編號為 20190341677，於 2018 年第二季提交，該專利目前僅獲得美國專利局授權通過。

至於，蘋果會在未來何時將其運用於旗下的產品，目前尚無法確定。



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