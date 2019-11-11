美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

▲Apple Store。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

一名國外女性用戶弗恩特斯（Gloria Fuentes）日前在臉書發文怒斥蘋果員工，因為她在 Apple Store 維修iPhone，竟被蘋果員工竊取相簿裡私密照片。

弗恩特斯表示，維修時被告知需要iPhone解鎖密碼，沒想到她修完iPhone回家後，在手機中發現一則向未知聯絡人發送的簡訊，內容寫著「我幫我男友拍的一張私密照片」。

看到這條消息讓弗恩特斯非常火大，她指出這張照片是一年前拍的，這意味著該蘋果員工在相簿中翻找了很久才發現這張照片，並不是無意看到。而且，這張照片還標記了地點，也就是說，蘋果員工可以透過這張照片知道弗恩特斯的住址，隱私資料全被曝光。

隨後，弗恩特斯回到Apple Store當面質問該位員工及店經理，該員工也坦承簡訊是發進自己手機，但他卻說不知道這是怎麼回事。

對此，蘋果表示非常感謝這位用戶，讓公司發現這一個令人擔憂的情況。事發後，蘋果立即展開嚴格的內部調查，並且確定該員工的行為嚴重觸犯隱私準則，最後開除處分。

不過，這件事並未就此結束，該員工的行為也涉及違法，當地警局證實，已經在調查此案。

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