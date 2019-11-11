Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

記者陳心怡／外電報導

Apple Card對於客戶核定的信用額度，意外遭到美國科技企業家韓森（David Heinemeier Hansson）質疑有歧視女性之嫌。美國紐約州金融服務署日前證實，正在調查 Apple Card 是否在設定客戶的信用額度時涉及性別歧視。

韓森是於7日推文表示，他的 Apple Card 信用額度，竟然是他妻子的20倍，他表示，Apple Card 發行機構採用「黑箱演算法」，給他的信用額度，是妻子的20倍，然而，他們夫妻是合併報稅，而且太太的信用評分也比他好。

其實「黑箱演算法」是指人工智慧系統，這些系統所做決定無法解釋。韓森指出，高盛和蘋果都將信用評等交給「黑箱」，雖無性別歧視的意圖，卻有性別歧視的結果。

韓森在推特分享此事後，他妻子的信用額度立刻提高，而且不需要任何文件。

Apple Card是蘋果公司與高盛銀行合作推出，高盛負責金融面包括信用額度的判斷核定。

對此，高盛發言人威廉斯（Andrew Williams）回應，對信用程度的判定，是根據客戶的信譽，而非如性別、種族、年齡、性取向或任何法律禁止的因素。

蘋果聯合創始人沃茲尼克（Steve Wozniak）也爆料說「同樣的事情發生在我們身上。我的信用額度比我太太高10倍」，沃茲尼克說，自己沒有單獨的銀行或信用卡帳戶，也沒有任何單獨的資產，他還酸說「這是2019年的高科技」。

紐約州金融服務署（Department of FinancialServices）署長萊斯威爾（Linda Lacewell）的發言人強調，監管機關將調查此事以確定是否違反紐約法律，並確保任何性別的消費者都會被公平對待。而所有演算法，無論有意或無心，一旦造成對女性或任何其他受保護階級的歧視待遇，均違反該州法律。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～



