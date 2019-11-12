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睡前關燈玩手機1hr！30歲男隔天起床「眼睛失焦」　醫曝危險後果：會失明

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床上滑手機,床上,手機（圖／記者季相儒攝）

▲連雲港市一名30歲李男在睡前滑手機，導致差點失明。（示意圖／記者季相儒攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

現在有許多低頭族無論身在何地，總是手機不離身，甚至連晚上睡覺前都捨不得關機。不過，江蘇省連雲港市一名30歲李姓男子近日在睡前時，滑手機滑了整整一小時，沒想到隔天起床發現，看任何東西都變得模糊，嚇得他立馬到醫院就診。

綜合陸媒報導，李男是一名企業員工，平時工作繁忙，但只要一有空閒時間，他就會玩手機遊戲或看看短影片。直到近日，他在睡覺前緊緊握著手機，且在關燈的狀態下，看了一個小時的影片，隨後便開始覺得眼睛不舒服。

據悉，李男當下以為只是眼睛疲勞，因此並沒有太在意，直到隔天早上起床才發現不太對勁了。他描述當時情況表示，自己突然感覺眼睛沒有焦點，「不管看什麼都是模糊的，嚇得我趕緊睡覺，結果第二天起來，眼睛依然有點模糊。」

事後，經醫院檢查發現，李男的眼睛出現了靜脈阻塞的情況，也就是俗稱的「眼中風」。醫生表示，這樣的情況常發生在老年人身上，但因為李男生活習慣不良，尤其是關燈看手機，造成螢幕刺激及精神高度緊張，所以才發生這樣的症狀。

醫生提到，靜脈血管堵塞以後不會立即失明，可是一旦發生動脈堵塞就會馬上看不見，超過90分鐘以後都沒有治療的話，基本上就難以恢復了。最後，他也叮嚀李男，千萬別關燈看手機，否則很容易失明，如果有視物不清等症狀，也要及時到醫院就診。

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